Qué es “farmear aura”, la tendencia viral que salió de TikTok y ya tiene batallas en plazas

Las competencias de farmear aura se volvieron virales en redes y comenzaron a replicarse en espacios públicos. Foto: Captura

En TikTok, Instagram y otras redes sociales empezó a repetirse una frase que desconcertó a muchos adultos, pero que la Generación Z y la Generación Alfa incorporaron rápido a su vocabulario: “farmear aura”.

La expresión viral mezcla dos mundos muy propios de internet: por un lado, “farmear”, un término tomado de los videojuegos que se usa para describir la acción de acumular recursos, puntos o experiencia; por el otro, “aura”, entendida como la presencia, seguridad, carisma o estilo que proyecta una persona.

En lenguaje de redes, alguien “farmea aura” cuando hace algo que lo deja bien parado frente a los demás. Puede ser una caminata segura, una pose inesperada, una respuesta ingeniosa, una actitud relajada en una situación incómoda o cualquier gesto que transmita confianza.

Batallas de farmear aura. Video: TikTok

Por eso también se volvió común leer comentarios como “+1000 de aura”, “perdió aura” o “aura infinita”, una especie de puntaje imaginario que mide qué tan imponente o carismática fue una acción.

De meme viral a competencia presencial

Lo que empezó como una broma de internet no tardó en salir de las pantallas. En las últimas semanas, las llamadas batallas de aura comenzaron a verse en plazas, parques y espacios públicos, donde jóvenes se reúnen para competir frente a un público que reacciona con aplausos, gritos o videos para redes. La dinámica es simple: dos o más participantes entran a una ronda y tienen unos segundos para demostrar quién proyecta más presencia.

Estas competencias no son peleas físicas ni tienen reglas deportivas tradicionales. El desafío pasa por la creatividad, la seguridad y la capacidad de generar impacto. Algunos participantes hacen poses, otros bailan, improvisan movimientos, caminan con actitud o recrean gestos populares de memes. En varios eventos, el ganador se define por la reacción del público o por un sistema de eliminación hasta llegar a una final.

Dónde se hacen las competencias de farmear aura

El fenómeno tuvo fuerte impulso en Brasil, donde comenzaron a organizarse campeonatos presenciales que reunieron a cientos de jóvenes y luego se viralizaron en TikTok. Uno de los casos mencionados por medios regionales ocurrió en Suzano, con más de 200 participantes y millones de reproducciones acumuladas en videos relacionados con la competencia.

También hubo registros en otros países de América Latina. En Veracruz, México, por ejemplo, se convocó un torneo de aura en la Macroplaza del Malecón, organizado a partir de redes sociales. La tendencia también empezó a aparecer en notas y videos de Bolivia, Ecuador, Argentina y otros países, impulsada por clips cortos que muestran rondas de jóvenes compitiendo con gestos, bailes y actuaciones.

Batallas de farmear aura. Video: TikTok

Cómo se gana una batalla de aura

Aunque cada encuentro puede tener sus propias reglas, la lógica suele ser parecida: gana quien logra imponerse con más actitud y consigue la reacción más fuerte del público. No alcanza con bailar bien o hacer una pose llamativa; la clave está en sostener la seguridad, no quebrar el personaje y generar un momento que parezca digno de viralizarse.

Entre los recursos más usados aparecen:

Caminatas lentas y seguras .

Miradas fijas o gestos exagerados .

Poses inspiradas en memes, anime o videojuegos .

Movimientos de baile o improvisaciones breves .

Actuaciones serias con tono absurdo .

Reacciones calculadas para provocar al público.

También hay algo fundamental: no perder la compostura. Según descripciones de estas batallas, reírse, tropezarse, quedarse incómodo o romper la actitud puede interpretarse como una pérdida inmediata de “aura”. Por eso, buena parte del juego está en sostener la escena con seguridad, incluso cuando la situación es absurda.

Por qué se volvió tendencia

El éxito de “farmear aura” se explica por una combinación muy efectiva para internet: humor, competencia, lenguaje generacional y videos cortos fáciles de compartir. La idea permite convertir cualquier gesto cotidiano en una escena evaluable, como si la vida diaria tuviera un marcador invisible de carisma. Esa simpleza hizo que la frase se expandiera rápido en TikTok y se volviera parte de memes, comentarios y desafíos.

Además, las batallas funcionan muy bien para el formato de redes sociales. Son visuales, breves, fáciles de entender y tienen reacción inmediata del público. Cada duelo puede transformarse en clip viral porque combina expectativa, performance, vergüenza ajena, talento e improvisación. Es el tipo de contenido que se consume rápido y se comparte todavía más rápido.

Qué es “farmear aura”, la tendencia viral que ya tiene batallas en plazas. Foto: Captura

Un fenómeno nacido en internet que encontró su versión callejera

Las competencias de farmear aura muestran cómo una expresión digital puede transformarse en una práctica presencial en muy poco tiempo. Ya no se trata solo de comentar videos con “+1000 de aura”, sino de reunirse en una plaza y actuar frente a otros para ganar ese reconocimiento simbólico. En ese sentido, el fenómeno conecta con otras formas juveniles de competencia urbana, como las batallas de freestyle o baile, pero con una lógica más absurda, memeable y propia de TikTok.

Por ahora, su crecimiento parece estar atado a la velocidad de las redes: aparece un video, se replica, se imita y luego alguien convoca un nuevo torneo. Puede que sea una moda pasajera o que encuentre nuevas formas de sostenerse, pero ya dejó algo claro: para miles de jóvenes, “tener aura” no es solo una frase, sino una forma de mostrarse, jugar y pertenecer a una conversación global nacida en internet.