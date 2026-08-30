Detuvieron a Callejero Fino: circulaba sin patente y la Policía le encontró un arma con la numeración limada

Callejero Fino. Foto: Télam

Simón Alvarenga, conocido bajo su nombre artístico Callejero Fino, fue detenido este domingo 30 de agosto por la mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Personal de la Policía Bonaerense interceptó su camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaba porque circulaba sin la patente y tras identificar a los ocupantes, los efectivos inspeccionaron el interior del vehículo y descubrieron una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada.

El operativo derivó en el secuestro inmediato del vehículo y del arma. La Justicia abrió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, liderada por el fiscal Cosme Iribarren. El artista de 31 años iba junto a un joven de 27 años domiciliado en Presidente Derqui.

Los efectivos inspeccionaron el interior del vehículo. Allí descubrieron una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada. Foto: Zona Norte Diario

Al momento de la aprehensión, Callejero Fino manifestó su preocupación. “Me quiero matar”, lanzó frente a los uniformados. Para justificar su presencia en el lugar, detalló que se dirigía “al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona”.

Por el momento, el cantante de RKT continuará alojado en una dependencia policial y el fiscal lo indagará este lunes. El episodio ocurrió a pocas semanas de un show clave en su agenda: el próximo mes de septiembre tiene un recital pautado en el complejo C Art Media de Chacarita. Además, viene de presentarse en el recital de la banda Cindy Cats que brindó en Amerika el pasado jueves 26, donde se subió al escenario con el rapero Klan para rapear arriba de la canción Ciudad de pobres corazones de Fito Páez.

El artista de RKT quedará detenido. Foto: Zona Norte Diario

Los antecedentes penales de Callejero Fino

No es la primera vez que enfrenta un proceso penal, dado que a los 20 años recibió una condena de seis años de prisión por robo. “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, reveló tiempo atrás en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

Callejero fino. Foto: Instagram/callejerofino

El músico pasó cinco meses en un penal y luego accedió al arresto domiciliario con tobillera electrónica. En esa etapa fue cuando se volcó de lleno a la música. En esas jornadas, aprovechaba las noches para componer y crear sus primeros éxitos.

Durante sus primeros pasos en la industria musical, el artista necesitaba pedir permisos judiciales para salir de su casa y brindar shows. En agosto de 2023 comunicó el fin de su condena y desde entonces, consolidó su carrera hasta convertirse en uno de los máximos referentes del RKT a nivel nacional, un ascenso que hoy volvió a quedar marcado por un conflicto legal.