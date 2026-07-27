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Un jugador de Barracas Central fue denunciado por violencia de género por su expareja

Se trata de Gonzalo Morales, quien convirtió el gol ante River el sábado. Tras la presentación judicial, se dictó una restricción perimetral. Qué dijo el club.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Ex pareja de Gonzalo Morales lo denunció por golpes en varias ocasiones.
Ex pareja de Gonzalo Morales lo denunció por golpes en varias ocasiones. Foto: @karenadinna en Instagram
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Una mujer realizó una denuncia por violencia de género a Gonzalo Morales, el delantero de Barracas Central que le metió un gol a River Plate en el Monumental este fin de semana. La denunciante hizo un posteo vía Instagram y una presentación en la Comisaría 5° en Ezeiza. Por su parte, el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García impuso una perimetral e hizo que las pertenencias de la mujer que se encontraban en la residencia que compartían con el jugador vuelvan a su posesión.

Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central Foto: -

Karen publicó una serie de fotos en Instagram en las que se la ve golpeada y llena de moretones en distintas partes del cuerpo en distintas ocasiones y sentenció: “Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”. Agregó capturas de chats de Whatsapp en las que le reclama a su ex pareja y a la madre de él por lo sucedido.

En respuesta a la situación, el club elevó un comunicado en el que afirmó estar al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Morales y enfatizaron en el “enérgico rechazo de toda forma de violencia de género”. Sin embargo, aún no lo han desvinculado.

¿Qué denunció la ex pareja de Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central?

“Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”, comienza declarando Karen.

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“Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje”, enfatizó.

Karen Adinna, ex pareja de Gonzalo Morales
Karen Adinna, ex pareja de Gonzalo Morales Foto: @karenadinna en Instagram

Y agregó: “Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar."

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”, finalizó.

¿Qué dijo el club Barracas Central en su Comunicado Oficial?

El Club Barracas Central, por su parte, hace 11 horas publicó: “El club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario”.

“Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución”, finalizó.

Violencia de géneroBarracas CentralFútbol Argentino
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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