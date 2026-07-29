Con más de 2.500 cartas y un gran avance: así celebró su primer cumpleaños Punch, el mono más querido de internet

Punch cumplió su primer año de vida y recibió más de 2.500 tarjetas de cumpleaños enviadas por admiradores de distintos países. Foto: REUTERS

Hace apenas un año, las imágenes de un pequeño macaco japonés abrazado a un orangután de peluche emocionaban a millones de personas en todo el mundo. Hoy, ese mismo mono llamado Punch acaba de celebrar su primer cumpleaños y atraviesa una nueva etapa de crecimiento: poco a poco comienza a depender menos del juguete que lo acompañó desde sus primeros días de vida.

El Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, ubicado en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio, informó que el animal recibió más de 2.500 tarjetas de cumpleaños enviadas por seguidores de distintos países, una muestra del enorme cariño que despertó su historia desde que se volvió viral en redes sociales.

El pequeño macaco japonés se hizo famoso en todo el mundo por el fuerte vínculo que desarrolló con un orangután de peluche tras ser rechazado por su madre. Foto: EFE / Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa.

Punch nació el 26 de julio de 2025, pero fue rechazado por su madre poco después del parto, presuntamente debido al agotamiento. Ante esa situación, el equipo del zoológico asumió su cuidado y buscó una manera de brindarle contención durante la crianza.

Fue entonces cuando apareció el orangután de peluche que terminaría convirtiéndose en un símbolo de ternura para miles de personas. El juguete permitía que el pequeño pudiera aferrarse a él, reproduciendo el comportamiento natural de las crías de macaco con sus madres.

“Este animal de peluche tiene un pelo relativamente largo y varios lugares fáciles de sostener”, dijo el cuidador Kosuke Shikano. “Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en el grupo más adelante, y por eso lo elegimos”.

Los cuidadores del zoológico aseguran que Punch cada vez depende menos de su peluche, una señal positiva de su desarrollo e integración con el grupo. Foto: REUTERS

El peluche que ayudó a crecer al famoso mono Punch

Cuando Punch regresó al recinto junto al resto de los macacos, en enero de este año, los cuidadores decidieron permitirle conservar el peluche. Las imágenes del pequeño mono caminando, jugando y abrazando a su inseparable compañero rápidamente recorrieron el mundo.

La repercusión fue tan grande que el zoológico recibió una avalancha de visitantes. Para proteger el bienestar de Punch y del resto de los más de 50 macacos que viven en “Monkey Mountain”, las autoridades implementaron normas especiales, como limitar el tiempo de observación a diez minutos y solicitar silencio durante las visitas.

Sin embargo, el cambio más importante ocurrió con el paso de los meses. Actualmente, Punch ya interactúa con normalidad con otros integrantes del grupo. Se lo observa viajando sobre la espalda de otros monos, compartiendo momentos con los adultos y recibiendo abrazos y sesiones de acicalamiento, señales de que su integración avanza de forma positiva.

Punch, el mono que se hizo viral al abrazar un peluche, festejó su primer cumpleaños. Video: X / B8J5X2AYs1YWR9Q.

Punch todavía duerme con su peluche, pero cada vez lo necesita menos

Aunque el orangután de peluche continúa acompañándolo cada noche al momento de dormir, los responsables del zoológico consideran que el creciente desapego representa un paso natural en su desarrollo.

“Cuando crezca y deje el juguete de peluche, eso fomentará su independencia, y eso es lo que esperamos”, dijo el director del zoológico, Shigekazu Mizushina.

Los cuidadores esperan que, en un futuro cercano, Punch prefiera descansar junto al resto de los macacos, completando así una integración que hace apenas unos meses parecía muy difícil.

Aunque continúa durmiendo con su inseparable juguete, el joven macaco ya comparte más tiempo con los otros monos del recinto. Foto: REUTERS

Miles de cartas y un gesto que benefició a todos los monos

El cariño que despertó la historia de Punch no quedó únicamente en las redes sociales. Además de las más de 2.500 tarjetas de felicitación recibidas por su cumpleaños, muchos admiradores realizaron donaciones para mejorar las instalaciones del zoológico.

Gracias a ese apoyo fue posible instalar un sistema de aire acondicionado en la parte trasera de “Monkey Mountain”, un espacio clave para que los animales puedan sobrellevar las altas temperaturas del verano japonés.

La historia de Punch conmovió a miles de personas, cuyas donaciones permitieron mejorar las instalaciones de "Monkey Mountain" para el bienestar de los animales. Foto: REUTERS

“Apreciamos mucho el apoyo de las personas que se preocupan por la salud de nuestros monos”, dijo Yasunaga. Las tarjetas enviadas por los seguidores permanecerán expuestas en el zoológico en distintas etapas debido a la gran cantidad recibida.

Mientras tanto, Punch continúa creciendo rodeado del afecto de su nueva familia de macacos y de miles de personas que, a la distancia, siguen emocionándose al verlo dar pequeños pasos hacia una vida cada vez más independiente.