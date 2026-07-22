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Independiente Medellín vs. Vasco da Gama EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Sudamericana 22 de julio
Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Independiente MedellínVasco da GamaCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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