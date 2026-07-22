Independiente Medellín vs. Vasco da Gama EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.