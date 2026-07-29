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La cuna del turismo de lujo ofrece 800 euros a turistas para recuperarse de la caída por la guerra entre EE.UU. e Irán

Tras el fuerte impacto que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tuvo sobre la actividad turística, Dubái lanzó el programa “A Dubai Invite”, que ofrece beneficios de hasta 800 euros para incentivar la llegada de visitantes.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Buscan reactivar el turismo en Dubái.
Buscan reactivar el turismo en Dubái. Foto: Google.
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La ciudad de Dubái lanzó un programa que recompensa a residentes de Emiratos Árabes Unidos por invitar a familiares y amigos del exterior. La iniciativa busca impulsar nuevamente la llegada de visitantes luego de la caída del turismo provocada por la escalada militar en Medio Oriente.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Foto: Unsplash

Dubái busca reactivar el turismo ante el impacto negativo de la guerra entre Estados Unidos e Irán

Después de cerrar 2025 con un récord de 19,59 millones de turistas internacionales, Dubái enfrenta uno de los momentos más complejos para su industria turística. La reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán afectó la percepción de seguridad de la región y provocó una fuerte caída en la llegada de visitantes.

Según estimaciones difundidas por autoridades y operadores del sector, la ocupación hotelera descendió de niveles cercanos al 80% hasta alrededor del 10% en los meses posteriores a los ataques con misiles que afectaron al emirato.

Aunque gran parte de los proyectiles fueron interceptados, algunos impactos provocaron daños en hoteles emblemáticos y obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Dubái, además de la suspensión de vuelos por parte de aerolíneas internacionales.

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Para un destino cuya economía depende en gran medida del turismo, el golpe fue significativo. Expertos coinciden en que el principal desafío no es únicamente reparar los daños materiales, sino recuperar la confianza de los viajeros internacionales.

En qué consiste el programa de incentivos de 800 euros para atraer turistas

Con el objetivo de acelerar la recuperación, el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) lanzó el programa “A Dubai Invite”, una iniciativa que ofrece beneficios valorados en hasta 800 euros (unos US$ 816).

El plan está dirigido a residentes y ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, quienes podrán recomendar a familiares o amigos que vivan en el extranjero para visitar la ciudad.

Cada participante podrá invitar hasta tres personas, quienes recibirán un paquete de incentivos que incluye descuentos en hoteles, restaurantes y diversas experiencias turísticas.

Desde el Gobierno sostienen que la propuesta busca aprovechar la recomendación personal como herramienta para reconstruir la imagen internacional del destino.

Cuáles son los requisitos para acceder a los 800 euros en Dubái

El programa comenzó este mes y permanecerá vigente para viajes que se inicien hasta el 31 de octubre.

Para acceder a los beneficios, el residente que realiza la invitación debe ser mayor de 18 años y contar con un documento de identidad válido de Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, los visitantes deberán cumplir con varios requisitos:

  • Ser ciudadanos extranjeros y no residentes en Emiratos Árabes Unidos.
  • Contar con una visa de turista válida.
  • Ingresar al país por vía aérea, marítima o terrestre.
  • Haber sido nominados por un residente registrado en el programa.

Las autoridades esperan que el sistema incentive miles de nuevas reservas durante los próximos meses.

Dubái. Foto: Unsplash.
Dubái. Foto: Unsplash.

Alojamiento, gastronomía y atracciones: los descuentos incluidos en el programa

Los visitantes seleccionados podrán acceder a importantes descuentos en hoteles, restaurantes, actividades recreativas y atracciones turísticas de Dubái.

La iniciativa se complementa con otras medidas económicas implementadas por el gobierno local para estimular el turismo, entre ellas la suspensión del impuesto hotelero nocturno en establecimientos de mayor categoría y la eliminación de la tasa municipal del 7% aplicada sobre las facturas de hoteles y restaurantes.

Empresarios del sector consideran que el desafío actual es principalmente psicológico. Si bien la infraestructura turística continúa operando con normalidad y la mayoría de las rutas aéreas ya fueron restablecidas, muchos viajeros aún asocian a todo Medio Oriente con una única zona de conflicto.

Las autoridades de Dubái confían en que la combinación de incentivos económicos, promociones y campañas de promoción internacional permitirá recuperar gradualmente el flujo de turistas y devolver al emirato el liderazgo que había consolidado como uno de los destinos más visitados del mundo.

Medio OrienteDubaiTurismo
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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