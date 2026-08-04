Boca busca goles en viejos anhelos de Juan Román Riquelme: los dos delanteros que busca incorporar

Juan Román Riquelme. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Boca se volcó de lleno al mercado de pases para reforzar el ataque, a causa de la lesión de Adam Bareiro, quien tiene un problema lumbar por una hernia de disco y su vuelta a las canchas es una incógnita.

Con la mirada puesta en dos delanteros de vasta trayectoria y jerarquía internacional, el Xeneize avanza en las negociaciones para incorporar a Ezequiel “Chimy” Ávila y a Enner Valencia, ambos en condición de jugadores libres.

Enner Valencia.

La ingeniería para sumar dos delanteros

Para poder concretar la llegada de futbolistas que no fueron anotados antes del cierre del libro de pases, la institución necesitaba transferir al exterior antes del 2 de septiembre para obtener los cupos AFA reglamentarios, objetivo que quedó destrabado en las últimas horas debido a las transferencias de Marcelo Saracchi y de Iker Zufiaurre.

El primero de ellos irá al Dynamo Houston de la MLS a cambio de 1,3 millones de dólares mas una plusvalía del 40% de una futura venta. El 30% del pase pertenece al Alavés, por lo que Boca no percibirá la totalidad del monto.

Marcelo Saracchi, futbolista. Foto: X Boca

En tanto, Iker Zufiaurre, delantero categoría 2005, continuará su carrera a préstamo en el Albion del fútbol uruguayo.

Otro cupo que podría liberarse es el de Santiago Zampieri, lateral izquierdo categoría 2007 de destacado nivel en Reserva, quien está cerca de pasar a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay pero restan definir las condiciones de la opción de compra.

Las negociaciones abiertas

Por este motivo, Boca inició gestiones con “Chimy” Ávila, de 32 años, que tiene el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Betis de España —donde disputó 30 partidos y convirtió 3 goles—por lo que el atacante rosarino está muy cerca de concretar su retorno al fútbol argentino.

Ezequiel "Chimy" Ávila en el Real Betis. Foto: Instagram @chimy_avila

Formado en las inferiores de Boca junto a Leandro Paredes, tuvo su debut profesional en Tiro Federal y dio el salto a la Primera División en San Lorenzo. Posteriormente emigró a Europa, donde brilló dos temporadas a préstamo en el Huesca y se transformó en referente del Osasuna y posteriormente en el Betis.

Otro de los apuntados, en el que abría consenso entre el presidente xeneize y el ”Vasco” Arruabarrena es Enner Valencia, histórico delantero ecuatoriano que viene de rescindir su contrato con Pachuca de México y de disputar la Copa del Mundo con la selección conducida por Sebastián Beccacece.

Enner Valencia

Enner es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador con 49 goles en 102 presentaciones y ostenta un récord de seis tantos marcados en Copas del Mundo (tres en Brasil 2014 y tres en Qatar 2022).

Desde el predio de Ezeiza, Juan Román Riquelme confía en que las próximas horas serán determinantes para avanzar de forma definitiva en ambas contrataciones.