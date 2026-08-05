Fiesta de la Galleta de Campo: qué hacer en Mercedes además de visitar el evento gastronómico más esperado de Tomás Jofré

La tradicional galleta de campo será la protagonista de la 9° edición de la fiesta organizada en Tomás Jofré, partido de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

La localidad rural de Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, volverá a recibir a miles de visitantes con la celebración de la 9° Fiesta de la Galleta de Campo, una propuesta que combina gastronomía, tradiciones bonaerenses y espectáculos en vivo. La jornada tendrá entrada gratis y promete convertirse nuevamente en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la celebración dedicada a uno de los productos más emblemáticos de la panadería tradicional argentina, el destino ofrece varios atractivos para completar una jornada de campo entre sabores criollos, paseos históricos y ferias de artesanos.

Cuándo y dónde se realiza la 9° Fiesta de la Galleta de Campo

La fiesta se realizará el domingo 9 de agosto en la localidad de Tomás Jofré, perteneciente al distrito de Mercedes. Las actividades se distribuirán entre el predio de la Estación Tomás Jofré y la Plaza Domingo Silvano, dos de los espacios más representativos del pueblo.

La tradicional galleta de campo será la protagonista de la 9° edición de la fiesta organizada en Tomás Jofré, partido de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

La celebración es organizada por la Municipalidad de Mercedes y busca poner en valor una de las elaboraciones más tradicionales de la gastronomía bonaerense, además de impulsar el turismo local y la producción artesanal.

El concurso de la mejor galleta de campo: la competencia entre panaderos artesanales

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la elección de la mejor galleta de campo, una competencia en la que participarán panaderos y productores artesanales de la región.

El certamen reconoce la calidad de una receta que forma parte de la identidad gastronómica bonaerense y que cada año atrae tanto a especialistas como a turistas interesados en descubrir sabores tradicionales. La textura, el sabor y el proceso de elaboración artesanal serán algunos de los aspectos evaluados durante la competencia.

La tradicional galleta de campo será la protagonista de la 9° edición de la fiesta organizada en Tomás Jofré, partido de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

Cronograma completo de actividades en el predio de la Estación Tomás Jofré

Desde las 10 y hasta las 16 horas, el predio de la Estación Tomás Jofré ofrecerá actividades para toda la familia.

Agenda de la estación:

10:00 a 16:00: presentaciones del Ballet Municipal de Folclore “Estrella del Sur” .

14:00: espectáculo infantil a cargo de Ventolina .

15:00: Taller abierto de folklore organizado por el Ballet Aramí.

En paralelo, la actividad artística continuará en la Plaza Domingo Silvano, donde desde las 13 horas habrá una programación continua con distintas expresiones musicales y de danza.

Shows en la Plaza Domingo Silvano:

Ballet Aramí.

Pablo Aschero.

Estímulo Dance.

Stefi Rodríguez.

Ballet Municipal de Folclore “Estrella del Sur”.

Cierre musical con Cumbia Pika.

Qué hacer en Tomás Jofré además de ir a la Fiesta de la Galleta de Campo

Aunque el evento es la gran atracción del fin de semana, el pueblo tiene propuestas para pasar el día completo.

La gastronomía es el principal atractivo de la localidad. Sus tradicionales restaurantes de campo ofrecen menús abundantes con asado, vacío, lechón, empanadas caseras, picadas con salame quintero y pastas artesanales que se han convertido en una marca registrada de la zona.

También vale la pena recorrer la feria de artesanos de la plaza principal, visitar la antigua estación ferroviaria que dio origen al pueblo y descubrir los locales de antigüedades que se ubican frente al espacio público. Otro de los puntos tradicionales es la Capilla Nuestra Señora de Luján, uno de los edificios más característicos de la comunidad.

Escapada a Mercedes: otros lugares para conocer durante el fin de semana

La Fiesta de la Galleta de Campo puede ser la excusa perfecta para descubrir otros atractivos de Mercedes, una ciudad con historia, espacios verdes y propuestas culturales a pocos kilómetros de Tomás Jofré

Entre los sitios más visitados aparecen la histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, fundada en 1830 y considerada una de las más antiguas de la región; la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes, de estilo neogótico; y el Parque Municipal Independencia, un amplio espacio verde ideal para caminar o descansar.

También destaca el Complejo La Trocha, convertido en un paseo cultural y gastronómico, y la Reserva del Arroyo Balta, un área natural que combina senderos, naturaleza y patrimonio paleontológico.

Cómo llegar a Tomás Jofré desde CABA

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la alternativa más rápida es tomar el Acceso Oeste hasta la ciudad de Mercedes y desde allí continuar por caminos señalizados hacia Tomás Jofré.

El recorrido demanda alrededor de una hora y media en auto, dependiendo del punto de partida y de las condiciones del tránsito. Por su cercanía con la Capital Federal, el pueblo se consolidó en los últimos años como uno de los destinos favoritos para realizar escapadas gastronómicas de fin de semana.

La combinación de tradiciones rurales, buena comida y propuestas culturales convierte a la Fiesta de la Galleta de Campo en una excusa ideal para redescubrir Mercedes y disfrutar de uno de los rincones más pintorescos de la provincia de Buenos Aires.