Carlos Palacios negó vínculos con la causa por narcotráfico de su suegro y analiza iniciar acciones legales

Carlos Palacios negó vínculos con la causa por narcotráfico de su suegro.

El entorno de Carlos Palacios salió este miércoles a desmentir cualquier relación del futbolista de Boca Juniors con la causa por narcotráfico que mantiene detenido en Chile a su suegro, Sebastián Soto Guerra. A través de un comunicado, la representación del delantero afirmó que el jugador no está involucrado en la investigación y cuestionó las versiones que lo señalaron en las últimas horas.

La aclaración llegó luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile indicara que la investigación permanece abierta y que, en caso de surgir nuevos antecedentes, no puede descartarse la citación de otras personas, ya sea en calidad de testigos o imputados.

Sin embargo, desde el entorno del atacante remarcaron que Palacios no figura en el expediente judicial ni en ninguna carpeta investigativa de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, aseguraron que hasta el momento el futbolista no fue citado a declarar ni pesa sobre él ninguna imputación.

Carlos Palacios negó vínculos con la causa por narcotráfico de su suegro. Foto: NA

Por qué apareció el nombre de Carlos Palacios en la investigación

El nombre del jugador comenzó a mencionarse debido a que uno de los vehículos utilizados por Soto Guerra estaría registrado a nombre de Palacios. Además, uno de los inmuebles allanados durante los operativos pertenece a Alexia Catalina, hija del detenido y pareja del futbolista.

No obstante, desde la representación del jugador insistieron en que esos vínculos familiares y patrimoniales no implican ninguna participación en las maniobras investigadas y rechazaron cualquier intento de asociarlo con la organización criminal.

La causa se inició luego de que Soto Guerra fuera detectado descargando droga en una vivienda de la comuna de La Florida. A partir de ese procedimiento, las autoridades realizaron diversos allanamientos que permitieron secuestrar cerca de 70 kilos de estupefacientes, además de armas de fuego.

El hombre quedó en prisión preventiva acusado de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas. Los investigadores lo consideran uno de los presuntos integrantes de “Los Pájaros de La Legua”, una organización criminal con actividad en Chile.

Carlos Palacios negó vínculos con la causa por narcotráfico de su suegro.

El entorno del jugador anticipó posibles demandas

En el mismo comunicado, la representación de Carlos Palacios advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por injurias, calumnias y utilización difamatoria de su imagen contra quienes lo hayan vinculado directamente con la causa.

Mientras tanto, el futbolista permanece en Argentina concentrado en su recuperación de una lesión en el aductor, que le impidió estar presente en el inicio de la temporada con Boca.

“Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota”, concluyó el comunicado difundido por su entorno.