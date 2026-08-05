comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La trayectoria de Enner Valencia, uno de los delanteros históricos de Ecuador que llega para reforzar el ataque de Boca

El delantero ecuatoriano, máximo goleador histórico de su selección y con tres Copas del Mundo disputadas, se convirtió en el cuarto refuerzo de Boca Juniors. Llega libre desde Pachuca de México.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Enner Valencia se suma al plantel de Boca.
Enner Valencia se suma al plantel de Boca. Foto: x
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Boca Juniors sumó experiencia y jerarquía para reforzar su ataque con la incorporación de Enner Valencia, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano. El experimentado centrodelantero arribará en condición de libre luego de finalizar su vínculo con Pachuca y se convertirá oficialmente en jugador del Xeneize una vez superada la revisión médica.

El atacante firmará un contrato por una temporada y media, con vigencia hasta diciembre de 2027, y se pondrá rápidamente a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar los desafíos de la segunda parte del año.

Rodolfo Arruabarrena en Boca.
Rodolfo Arruabarrena va a contar con el ecuatoriano en su plantel. Foto: @BocaJrs

Enner Valencia llega a Boca con una extensa trayectoria internacional

A sus 36 años, Enner Valencia cuenta con una destacada carrera en Sudamérica, Europa, México y Turquía. Tras iniciar su recorrido profesional en Emelec, dio el salto al fútbol europeo para vestir las camisetas de West Ham United y Everton en la Premier League.

Posteriormente, continuó su carrera en Tigres UANL, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y, más recientemente, Pachuca, donde completó su última etapa antes de quedar con el pase en su poder.

Contenido Recomendado

Boca, a un paso de sumar su cuarto refuerzo:Enner Valencia, del Mundial a La Bombonera

Boca, a un paso de sumar su cuarto refuerzo: Enner Valencia, del Mundial a La Bombonera

Boca Juniors vs. Estudiantes:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. Estudiantes: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Además de su recorrido por clubes de primer nivel, Valencia es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, un logro que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol de su país.

Enner Valencia, un delantero con experiencia mundialista para el ataque del Xeneize

El nuevo refuerzo de Boca disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, consolidándose como uno de los referentes de la selección ecuatoriana durante más de una década.

Enner Valencia.
Enner Valencia es una de las figuras de Ecuador. Foto: x

Dentro del campo de juego se caracteriza por su potencia física, su movilidad en todo el frente de ataque y su capacidad para jugar tanto dentro del área como atacando los espacios. Su experiencia internacional también aparece como uno de los principales atributos que buscará aprovechar el cuerpo técnico.

En los próximos días, Enner Valencia viajará a Buenos Aires para realizarse los estudios médicos correspondientes y firmar oficialmente su contrato con Boca Juniors. Una vez completados esos pasos, se incorporará a los entrenamientos junto al resto del plantel y comenzará su preparación para debutar con la camiseta azul y oro en una temporada en la que el club buscará pelear por todos los objetivos.

Boca JuniorsFútbol ArgentinoMercado de pasesSelección Ecuador
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero:de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

    Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero: de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

  2. Llega la Velada del Año 6 de Ibai Llanos:cuándo es, a qué hora y por dónde verlo

    Llega la Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y por dónde verlo

  3. Las mejores fotos de la final entre Argentina y España:del color de los hinchas al gol de Ferran Torres

    Las mejores fotos de la final entre Argentina y España: del color de los hinchas al gol de Ferran Torres

  4. Enzo Fernández, en el centro de un escándalo:el duro pedido de un periodista inglés contra Argentina por Malvinas

    Enzo Fernández, en el centro de un escándalo: el duro pedido de un periodista inglés contra Argentina por Malvinas

  5. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha atrás:el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras antes de la sesión en el Senado

Marcha atrás: el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras antes de la sesión en el Senado

Un pueblo rodeado por tierras extranjeras:el caso de Puerto Libertad y el debate por la reforma de la Ley de Tierras

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

Julio Zamora:“Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad, porque tenemos mucha obra por delante”

Economía

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España