La trayectoria de Enner Valencia, uno de los delanteros históricos de Ecuador que llega para reforzar el ataque de Boca

Enner Valencia se suma al plantel de Boca. Foto: x

Boca Juniors sumó experiencia y jerarquía para reforzar su ataque con la incorporación de Enner Valencia, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano. El experimentado centrodelantero arribará en condición de libre luego de finalizar su vínculo con Pachuca y se convertirá oficialmente en jugador del Xeneize una vez superada la revisión médica.

El atacante firmará un contrato por una temporada y media, con vigencia hasta diciembre de 2027, y se pondrá rápidamente a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar los desafíos de la segunda parte del año.

Rodolfo Arruabarrena va a contar con el ecuatoriano en su plantel. Foto: @BocaJrs

Enner Valencia llega a Boca con una extensa trayectoria internacional

A sus 36 años, Enner Valencia cuenta con una destacada carrera en Sudamérica, Europa, México y Turquía. Tras iniciar su recorrido profesional en Emelec, dio el salto al fútbol europeo para vestir las camisetas de West Ham United y Everton en la Premier League.

Posteriormente, continuó su carrera en Tigres UANL, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y, más recientemente, Pachuca, donde completó su última etapa antes de quedar con el pase en su poder.

Además de su recorrido por clubes de primer nivel, Valencia es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador, un logro que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol de su país.

Enner Valencia, un delantero con experiencia mundialista para el ataque del Xeneize

El nuevo refuerzo de Boca disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, consolidándose como uno de los referentes de la selección ecuatoriana durante más de una década.

Enner Valencia es una de las figuras de Ecuador. Foto: x

Dentro del campo de juego se caracteriza por su potencia física, su movilidad en todo el frente de ataque y su capacidad para jugar tanto dentro del área como atacando los espacios. Su experiencia internacional también aparece como uno de los principales atributos que buscará aprovechar el cuerpo técnico.

En los próximos días, Enner Valencia viajará a Buenos Aires para realizarse los estudios médicos correspondientes y firmar oficialmente su contrato con Boca Juniors. Una vez completados esos pasos, se incorporará a los entrenamientos junto al resto del plantel y comenzará su preparación para debutar con la camiseta azul y oro en una temporada en la que el club buscará pelear por todos los objetivos.