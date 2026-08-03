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Huracán vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Huracán y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina
Portadas Torneo Clausura tercera fecha Liga Profesional Argentina Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Huracán y Atlético Tucumán válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Huracán vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Huracán y Atlético Tucumán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Huracán CAHAtlético TucumánTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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