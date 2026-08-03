Huracán vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Huracán vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién transmite el partido de Huracán y Atlético Tucumán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Huracán recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Huracán vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Huracán y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.