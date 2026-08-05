Boca, a un paso de sumar su cuarto refuerzo: Enner Valencia, del Mundial a La Bombonera

Enner Valencia. Foto: X

En una operación relámpago, Boca estaría cerca de cerrar a su cuarto refuerzo, para sumar una cara nueva en ofensiva para Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize acordó condiciones con el ecuatoriano Enner Valencia, de 36 años, quien llegaría libre y firmaría un contrato por 18 meses, con posibilidad de interrumpirlo al año o extenderlo seis meses más.

Enner Valencia. Foto: X

Según trascendió, el goleador ecuatoriano llegará al país el viernes y el sábado se haría la revisión médica con el fin de convertirse en el cuarto refuerzo en este mercado de pases.

Enner se encuentra con el pase en su poder debido a que terminó su contrato con el Pachuca de México, quedando como agente libre.

Enner Valencia

Arruabarrena exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro, quien sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

De esta manera el entrenador intentará tener una disputa interna entre Miguel Merentiel y Valencia por quién será el nueve titular del Xeneize.

NOTICIAS ARGENTINAS Festejo de Miguel Merentiel en Boca. Foto: NA

La carrera de un goleador implacable

Enner Valencia dio sus primeros pasos como profesional en Emelec, club donde comenzó a mostrar el potencial que más tarde lo llevaría al fútbol internacional. Con el conjunto ecuatoriano conquistó la Serie A de Ecuador en 2013 y despertó el interés de equipos del exterior.

El salto llegó con su pase al Pachuca de México, donde tuvo un impacto inmediato al convertirse en uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. Sus actuaciones le abrieron las puertas de Europa y, tras destacar en el Mundial de Brasil 2014, fue fichado por el West Ham United de la Premier League. Más tarde también defendió los colores de Everton, Tigres UANL, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y nuevamente Pachuca, construyendo una carrera internacional que abarcó algunos de los campeonatos más competitivos del mundo.

Enner Valencia. Foto: x

A nivel de clubes, Valencia sumó títulos en Ecuador, México, Turquía y Brasil, además de reconocimientos individuales como goleador de distintos torneos. Su paso por Fenerbahçe fue especialmente recordado, llegando a ser máximo artillero de la Superliga turca en la temporada 2022-23.

Sin embargo, su legado más importante quedó escrito con la camiseta de la selección ecuatoriana. Con 49 goles internacionales, estableció el récord como máximo anotador histórico de Ecuador, además de convertirse en el futbolista ecuatoriano con más goles en Copas del Mundo.

Enner Valencia. Foto: x

Valencia participó en los Mundiales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, una marca reservada para muy pocos jugadores en la historia del fútbol ecuatoriano. Durante el Mundial 2026 llegó como capitán y referente del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, aportando su experiencia en la tercera Copa del Mundo de su carrera.

Lo que se le viene al Xeneize

Mientras tanto, Boca deberá recuperar la segunda fecha del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata este miércoles a partir de las 19:00.

Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Foto: Wikimedia Commons

Mientras que el sábado 5 de agosto se enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Duco para que el césped de la Bombonera se termine de recuperar, este encuentro será desde las 19.15 y se da en el marco de la cuarta fecha del campeonato.