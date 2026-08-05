comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Boca, a un paso de sumar su cuarto refuerzo: Enner Valencia, del Mundial a La Bombonera

El ecuatoriano acordó condiciones con el Xeneize y llegará libre tras su paso por el Pachuca. Viene de jugar la Copa del Mundo con su país, donde no pudo ampliar su gran racha de goles mundialistas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Enner Valencia.
Enner Valencia. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una operación relámpago, Boca estaría cerca de cerrar a su cuarto refuerzo, para sumar una cara nueva en ofensiva para Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize acordó condiciones con el ecuatoriano Enner Valencia, de 36 años, quien llegaría libre y firmaría un contrato por 18 meses, con posibilidad de interrumpirlo al año o extenderlo seis meses más.

Enner Valencia.
Enner Valencia. Foto: X

Según trascendió, el goleador ecuatoriano llegará al país el viernes y el sábado se haría la revisión médica con el fin de convertirse en el cuarto refuerzo en este mercado de pases.

Enner se encuentra con el pase en su poder debido a que terminó su contrato con el Pachuca de México, quedando como agente libre.

Contenido Recomendado

Boca Juniors vs. Estudiantes:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. Estudiantes: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Boca busca goles en viejos anhelos de Juan Román Riquelme:los dos delanteros que busca incorporar

Boca busca goles en viejos anhelos de Juan Román Riquelme: los dos delanteros que busca incorporar
Enner Valencia, el goleador de Ecuador ante Qatar. Foto: Reuters.
Enner Valencia

Arruabarrena exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro, quien sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

De esta manera el entrenador intentará tener una disputa interna entre Miguel Merentiel y Valencia por quién será el nueve titular del Xeneize.

Festejo de Miguel Merentiel en Boca.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejo de Miguel Merentiel en Boca. Foto: NA

La carrera de un goleador implacable

Enner Valencia dio sus primeros pasos como profesional en Emelec, club donde comenzó a mostrar el potencial que más tarde lo llevaría al fútbol internacional. Con el conjunto ecuatoriano conquistó la Serie A de Ecuador en 2013 y despertó el interés de equipos del exterior.

El salto llegó con su pase al Pachuca de México, donde tuvo un impacto inmediato al convertirse en uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. Sus actuaciones le abrieron las puertas de Europa y, tras destacar en el Mundial de Brasil 2014, fue fichado por el West Ham United de la Premier League. Más tarde también defendió los colores de Everton, Tigres UANL, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y nuevamente Pachuca, construyendo una carrera internacional que abarcó algunos de los campeonatos más competitivos del mundo.

Enner Valencia.
Enner Valencia. Foto: x

A nivel de clubes, Valencia sumó títulos en Ecuador, México, Turquía y Brasil, además de reconocimientos individuales como goleador de distintos torneos. Su paso por Fenerbahçe fue especialmente recordado, llegando a ser máximo artillero de la Superliga turca en la temporada 2022-23.

Sin embargo, su legado más importante quedó escrito con la camiseta de la selección ecuatoriana. Con 49 goles internacionales, estableció el récord como máximo anotador histórico de Ecuador, además de convertirse en el futbolista ecuatoriano con más goles en Copas del Mundo.

Enner Valencia.
Enner Valencia. Foto: x

Valencia participó en los Mundiales de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, una marca reservada para muy pocos jugadores en la historia del fútbol ecuatoriano. Durante el Mundial 2026 llegó como capitán y referente del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, aportando su experiencia en la tercera Copa del Mundo de su carrera.

Lo que se le viene al Xeneize

Mientras tanto, Boca deberá recuperar la segunda fecha del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata este miércoles a partir de las 19:00.

Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Foto: Wikimedia Commons

Mientras que el sábado 5 de agosto se enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Duco para que el césped de la Bombonera se termine de recuperar, este encuentro será desde las 19.15 y se da en el marco de la cuarta fecha del campeonato.

Boca JuniorsMercado de pases
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió una leyenda del montañismo argentino:fue el primero en escalar el Monte Fitz Roy

    Murió una leyenda del montañismo argentino: fue el primero en escalar el Monte Fitz Roy

  2. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

  3. El misterioso posteo del Papu Gómez que generó preocupación:“El dolor no se va a quedar a vivir para siempre”

    El misterioso posteo del Papu Gómez que generó preocupación: “El dolor no se va a quedar a vivir para siempre”

  4. Video | Fede Cortés lo hizo de nuevo:la reacción viral a los goles de Argentina contra Inglaterra al aire en Canal 26

    Video | Fede Cortés lo hizo de nuevo: la reacción viral a los goles de Argentina contra Inglaterra al aire en Canal 26

  5. La Federación de Gales le soltó la mano a Gianni Infantino y marcó el primer quiebre rumbo a las elecciones de la FIFA

    La Federación de Gales le soltó la mano a Gianni Infantino y marcó el primer quiebre rumbo a las elecciones de la FIFA
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Ley de Tierras:Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Se levantó el paro en los puertos:el Gobierno acordó con los prácticos una reducción del 20% en las tarifas

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Economía

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba:la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto:fechas clave del calendario de pagos

Cambió el recibo de sueldo:qué información nueva vas a encontrar y cómo interpretarla

Internacionales

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M:el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Exclusivo Canal26.com | Entrevista a Jesús Armas desde Venezuela:en primera persona, un ex preso político del chavismo relata el horror