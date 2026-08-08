Murió Jorge Messi: de trabajar en Acindar a ser uno de los representantes más importantes del mundo del fútbol

Murió Jorge Messi a los 68 años. Foto: Canal 26

Este sábado 8 de agosto, el Sanatorio Centro de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi (68) luego de batallar contra una enfermedad durante varios meses. El papá de Lionel fue un pilar esencial en la vida del futbolista argentino y gracias a quien se logró construir la “marca Messi” a nivel global. Fue, además, su representante y quien manejó todos sus contratos con los clubes de fútbol por los que pasó el astro rosarino. Sin embargo, su historia no siempre estuvo vinculada al deporte y, de hecho, tiene orígenes obreros.

Jorge Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, en el seno de una familia trabajadora. Al terminar sus estudios secundarios, comenzó a realizar oficios en diferentes fábricas y en 1980, a los 22 años, ingresó en Acindar. Se trata de la empresa siderúrgica más importante de la Argentina fundada en Villa Constitución, Santa Fe, en 1942.

El “casco rojo” y un fichaje que cambió su vida para siempre

El padre de “Lio” estuvo en la compañía por más de dos décadas tras recibir una formación como técnico químico. Durante todos esos años, Messi viajaba más de 60 kilómetros desde Rosario a Villa Constitución para cumplir con su función.

Lionel Messi con sus padres Jorge y Celia. Foto: Archivo

De hecho, trabajó allí en turnos rotativos y quienes lo conocieron sostuvieron, en diversas ocasiones, que era característico su “casco rojo”. El hombre lo llevaba a todas partes.

En Acindar, Jorge se desempeñó como supervisor de control de calidad, gerente y jefe de sección hasta finales de los años 90. Ya en el 2000 su hijo Lionel, de 13 años, era visto como una joven promesa del fútbol. Tras su paso por Newell’s, el pequeño había sido fichado nada menos que por el Barcelona. Sin embargo, el acuerdo con el club catalán tuvo idas y venidas.

Lionel Messi en el Barcelona: la “servilleta” que sirvió como garantía para su padre Jorge

En septiembre de 2000, Jorge Messi frenó su vida en Rosario y su trabajo en Acindar. Viajó a la ciudad de Barcelona para reunirse con los directivos del club y acordar el pase de su hijo a ese equipo de fútbol. Era un hecho. Carles Rexach, secretario técnico del F.C. Barcelona, había visto jugar a su hijo y de inmediato supo que tenía que formar parte de la división de menores. No obstante, el contrato fue todo menos sencillo.

Jorge Messi dejó su trabajo en Acindar para viajar a Barcelona y acompañar a su hijo en el comienzo de su carrera en el club catalán. Foto: Archivo

Recién tres meses después de tratativas y reuniones en las que la figura de Jorge Messi fue clave, Rexach se reunió con el papá de Lio en el restaurante de tenis en Montjuïc, tomó una servilleta y le confirmó por escrito que su hijo comenzaría a jugar para el Barcelona y que, además, el club catalán pasaría a hacerse cargo de todos los gastos del tratamiento de crecimiento que necesitaba el futbolista.

Con esa simbólica carta comenzó no solo la carrera de Lionel como deportista de élite, también la de su padre Jorge como representante y líder de su carrera comercial. Aprendió en la cancha cómo lidiar con abogados, contratos millonarios y marcas de todo tipo que buscaban a la “Pulga” para que protagonizara sus publicidades.

La servilleta que firmó Carles Rexach, secretario técnico del Barcelona, como prueba de su compromiso con el fichaje de Lio. Foto: Archivo

Jorge fue elemental, incluso, en la tan resonada salida de su hijo, Lionel, del Barcelona tras permanecer allí 20 años. Incluso fue el que también organizó su desembarco en el Inter de Miami, el actual club del campeón del mundo.

La muerte de Jorge Messi: Lionel llegará a la Argentina en las próximas horas

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó en un comunicado que Jorge Messi falleció a los 68 años este sábado a las dos de la mañana. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, manifestaron.

Lionel Messi se encuentra viajando a Rosario para participar en el velatorio de su padre. Foto: Archivo

Además, informaron que no se daría mayor información sobre la situación de Jorge con el objetivo de resguardar la privacidad de la familia. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, concluyeron.

En tanto, Lionel Messi ya se encuentra viajando a la Argentina. El avión aterrizaría en la ciudad de Rosario este sábado cerca de las 20.30h. El velatorio de Jorge Messi se llevará a cabo en el cementerio El Prado y será únicamente para familiares y allegados más cercanos a la familia.