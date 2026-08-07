Boca en alerta por Leandro Paredes: Milan prepara una jugada que puede sacudir el mercado

Leandro Paredes Foto: X @BocaJrsOficial

El mercado de pases volvió a poner a Boca Juniors en el centro de la escena. Cuando el club de la Ribera trabaja para reforzar el plantel y sostener una estructura competitiva, una noticia inesperada encendió las alarmas: Milan de Italia tendría preparada una propuesta por Leandro Paredes, uno de los nombres más importantes del equipo.

La información fue difundida por el periodista Martín Arévalo en ESPN y replicada por distintos medios, que señalaron que el club italiano buscaría avanzar por el mediocampista en este período de transferencias. Milan elaboró una propuesta para elevarla al club y al jugador en las próximas horas, y que Paredes tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028.

Por qué la posible oferta de Milan preocupa a Boca

La inquietud en Boca no pasa solamente por el nombre del club interesado. Paredes es capitán, referente y una pieza de jerarquía internacional dentro de un plantel que necesita estabilidad para competir en todos los frentes.

Leandro Paredes, Boca Juniors Foto: X @BocaJrsOficial

Desde su regreso al fútbol argentino, el volante se transformó en un futbolista central para el mundo xeneize. Su presencia ordena al equipo, aporta experiencia y le da al mediocampo una conducción que no siempre se encuentra con facilidad en el mercado local.

Por eso, cualquier movimiento desde Europa genera ruido. Más todavía si el interesado es Milan, uno de los clubes históricos de Italia, una liga que Paredes conoce muy bien por sus pasos anteriores en el Viejo Continente.

Qué se sabe del interés de Milan por Leandro Paredes

Según la información publicada, la intención del conjunto italiano sería acercar una propuesta concreta para intentar quedarse con el pase del mediocampista. El objetivo sería que Paredes regrese al fútbol italiano y remarcó que la noticia se encontraba en desarrollo.

Otros medios también se hicieron eco del tema. Cadena 3 publicó que Milan tendría una oferta preparada y que sería elevada tanto a Boca como al futbolista, mientras que Planeta Boca Juniors marcó una diferencia importante: aseguró que, por el momento, no habría una oferta formal presentada, aunque sí un fuerte interés del club italiano.

Ese punto es clave: hay interés, hay movimiento y hay expectativa, pero Boca todavía debe esperar para conocer si la situación se transforma en una negociación formal o queda en una intención de mercado.

La postura de Paredes, el factor que puede definir todo

Más allá de lo económico, la decisión del futbolista será determinante. Paredes volvió a Boca para vivir una etapa especial de su carrera, con un rol de liderazgo y una identificación fuerte con el club.

Leandro Paredes, un campeón del mundo que marcó en el Superclásico. Foto: REUTERS

Planeta Boca Juniors informó que el jugador no tendría pensado irse de Boca en este momento, pese a que puedan aparecer propuestas importantes desde Europa. El mismo medio recordó declaraciones previas del volante en las que expresó su deseo de estar en el club y disfrutar esta etapa con la camiseta xeneize.

En ese contexto, Boca puede tener una carta fuerte: la voluntad del propio jugador. Si Paredes decide continuar, cualquier intento desde Milan necesitará algo más que una oferta atractiva.

Qué perdería Boca si Paredes se va

Una eventual salida de Leandro Paredes sería un golpe deportivo y simbólico. Boca no solo perdería a un mediocampista de calidad, sino también a un líder dentro del vestuario.

El volante aporta pausa, pase, lectura de juego y personalidad en partidos de alta presión. Además, su trayectoria europea y su recorrido con la Selección Argentina lo convierten en una referencia para los más jóvenes.

En un mercado donde Boca busca potenciarse, desprenderse de un futbolista de ese peso obligaría a la dirigencia a moverse con rapidez. Reemplazar a Paredes no sería sencillo, ni desde lo futbolístico ni desde lo emocional para los hinchas.