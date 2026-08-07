comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Boca en alerta por Leandro Paredes: Milan prepara una jugada que puede sacudir el mercado

Boca sigue atento al mercado de pases: desde Italia aparece el interés del Milan por Leandro Paredes, capitán xeneize y pieza clave del equipo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leandro Paredes
Leandro Paredes Foto: X @BocaJrsOficial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mercado de pases volvió a poner a Boca Juniors en el centro de la escena. Cuando el club de la Ribera trabaja para reforzar el plantel y sostener una estructura competitiva, una noticia inesperada encendió las alarmas: Milan de Italia tendría preparada una propuesta por Leandro Paredes, uno de los nombres más importantes del equipo.

La información fue difundida por el periodista Martín Arévalo en ESPN y replicada por distintos medios, que señalaron que el club italiano buscaría avanzar por el mediocampista en este período de transferencias. Milan elaboró una propuesta para elevarla al club y al jugador en las próximas horas, y que Paredes tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2028.

Por qué la posible oferta de Milan preocupa a Boca

La inquietud en Boca no pasa solamente por el nombre del club interesado. Paredes es capitán, referente y una pieza de jerarquía internacional dentro de un plantel que necesita estabilidad para competir en todos los frentes.

Boca logró la clasificación tras imponerse en los penales
Leandro Paredes, Boca Juniors Foto: X @BocaJrsOficial

Desde su regreso al fútbol argentino, el volante se transformó en un futbolista central para el mundo xeneize. Su presencia ordena al equipo, aporta experiencia y le da al mediocampo una conducción que no siempre se encuentra con facilidad en el mercado local.

Contenido Recomendado

Boca presentó a Enner Valencia:¿juega contra Recoleta por la Copa Sudamericana?

Boca presentó a Enner Valencia: ¿juega contra Recoleta por la Copa Sudamericana?

Partidazo en el Ducó:Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Partidazo en el Ducó: Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Por eso, cualquier movimiento desde Europa genera ruido. Más todavía si el interesado es Milan, uno de los clubes históricos de Italia, una liga que Paredes conoce muy bien por sus pasos anteriores en el Viejo Continente.

Qué se sabe del interés de Milan por Leandro Paredes

Según la información publicada, la intención del conjunto italiano sería acercar una propuesta concreta para intentar quedarse con el pase del mediocampista. El objetivo sería que Paredes regrese al fútbol italiano y remarcó que la noticia se encontraba en desarrollo.

Otros medios también se hicieron eco del tema. Cadena 3 publicó que Milan tendría una oferta preparada y que sería elevada tanto a Boca como al futbolista, mientras que Planeta Boca Juniors marcó una diferencia importante: aseguró que, por el momento, no habría una oferta formal presentada, aunque sí un fuerte interés del club italiano.

Ese punto es clave: hay interés, hay movimiento y hay expectativa, pero Boca todavía debe esperar para conocer si la situación se transforma en una negociación formal o queda en una intención de mercado.

La postura de Paredes, el factor que puede definir todo

Más allá de lo económico, la decisión del futbolista será determinante. Paredes volvió a Boca para vivir una etapa especial de su carrera, con un rol de liderazgo y una identificación fuerte con el club.

Leandro Paredes, un campeón del mundo que marcó en el Superclásico. Foto: REUTERS

Planeta Boca Juniors informó que el jugador no tendría pensado irse de Boca en este momento, pese a que puedan aparecer propuestas importantes desde Europa. El mismo medio recordó declaraciones previas del volante en las que expresó su deseo de estar en el club y disfrutar esta etapa con la camiseta xeneize.

En ese contexto, Boca puede tener una carta fuerte: la voluntad del propio jugador. Si Paredes decide continuar, cualquier intento desde Milan necesitará algo más que una oferta atractiva.

Qué perdería Boca si Paredes se va

Una eventual salida de Leandro Paredes sería un golpe deportivo y simbólico. Boca no solo perdería a un mediocampista de calidad, sino también a un líder dentro del vestuario.

El volante aporta pausa, pase, lectura de juego y personalidad en partidos de alta presión. Además, su trayectoria europea y su recorrido con la Selección Argentina lo convierten en una referencia para los más jóvenes.

En un mercado donde Boca busca potenciarse, desprenderse de un futbolista de ese peso obligaría a la dirigencia a moverse con rapidez. Reemplazar a Paredes no sería sencillo, ni desde lo futbolístico ni desde lo emocional para los hinchas.

Boca JuniorsLeandro ParedesMercado de pases
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

    La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

  2. De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi:el comunicado de la clínica en Rosario

    De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

  3. Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

    Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

  4. Jorge Messi y Celia Cuccittini:cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

    Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

  5. En fotos:Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario

    En fotos: Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse