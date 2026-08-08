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¿Las plantas duermen? El curioso motivo por el que algunas especies cierran sus hojas durante la noches

Algunas plantas posicionan sus hojas al caer el sol y vuelven a abrirlas durante el día ¿Cuál es el motivo?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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¿Cuáles son las plantas que durmen de noche?
¿Cuáles son las plantas que durmen de noche? Foto: Grok IA
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Aunque nos cueste creerlo, algunas plantas “duermen” durante la noche. Al caer el sol, algunas especies presentan un comportamiento que suele imitar el descanso nocturno, ya que se cierran, pliegan o cambian la orientación de sus hojas y recuperan su posición habitual con la llegada de la luz.

Este fenómeno es conocido como nictinastia y forma parte de los movimientos naturales que realizan algunas especies en respuesta a los cambios del ambiente. No se trata de un movimiento aleatorio: está regulado por mecanismos internos que permiten a la planta anticiparse al ciclo de día y noche.

¿Cuáles son las plantas que durmen de noche? Foto: Grok IA

Se trata de un movimiento de las plantas asociado al ciclo entre el día y la noche. En determinadas especies, las hojas cambian de posición cuando disminuye la luz y vuelven a abrirse durante el día.

Y a diferencia de los movimientos provocados directamente por un estímulo externo, está vinculado al ritmo circadiano de la planta. Este reloj biológico interno funciona aproximadamente en ciclos de 24 horas y permite coordinar procesos fisiológicos con las condiciones del ambiente.

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En muchas especies, el movimiento se produce gracias a cambios en la presión de agua de unas estructuras ubicadas en la base de las hojas o los folíolos, conocidas como pulvínulos. Las variaciones en el movimiento de agua y de ciertos iones modifican la turgencia de las células y provocan que las hojas cambien de posición.

Plantas, jardín. Foto: Unsplash.

¿Para qué algunas plantas pliegan sus hojas durante la noche?

Durante años, los científicos estudiaron diferentes explicaciones para entender cuál es la función de estos movimientos. Una de las hipótesis es que el cambio de posición puede ayudar a la planta a reducir la pérdida de calor o modificar su exposición al ambiente nocturno.

También se ha planteado que, en determinadas especies, el movimiento puede contribuir a disminuir el riesgo de daños provocados por factores ambientales o herbívoros. Sin embargo, la función exacta puede variar según la planta y no existe una única explicación aplicable a todas las especies que presentan nictinastia.

Lo que sí está claro es que el movimiento forma parte de la respuesta de la planta al ciclo diario y está estrechamente relacionado con su reloj circadiano.

¿Cuáles son las plantas que durmen de noche? Foto: Grok IA

Qué plantas cierran sus hojas durante la noche

No todas las plantas presentan nictinastia, pero existen varias especies conocidas por realizar estos movimientos. Algunas de las más llamativas son:

Maranta

Las Marantas son famosas por sus movimientos diarios. Sus hojas pueden elevarse y plegarse durante la noche, para volver a adoptar una posición más abierta durante el día.

Por esta característica, muchas personas las conocen como “plantas de la oración”, debido a que el movimiento de sus hojas recuerda a unas manos juntas.

Oxalis

El género Oxalis, que incluye especies conocidas popularmente como tréboles, también presenta movimientos nictinásticos. Sus pequeños folíolos pueden cerrarse o plegarse durante la noche y abrirse nuevamente cuando reciben luz.

Mimosa

La Mimosa pudica es otro ejemplo especialmente llamativo. Sus hojas pueden cerrarse ante determinados estímulos, como el contacto, pero también presentan movimientos relacionados con el ciclo diario.

En este caso es importante distinguir la nictinastia de la tigmonastia, que es el movimiento producido como respuesta a un estímulo mecánico, como tocar la planta.

Leguminosas

Numerosas especies pertenecientes a la familia de las Fabáceas presentan movimientos nocturnos de sus hojas. En algunas de ellas, los folíolos se pliegan al caer la noche y vuelven a extenderse durante el día.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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