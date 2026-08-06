comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¡No se olviden de nosotros!: la delegación de Boca protagonizó un hecho insólito, el micro salió y dejó abajo a cuatro jugadores

Boca derrotó 1-0 a Estudiantes y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura, pero el festejo dejó una insólita anécdota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Boca ganó su primer partido en este torneo.
Boca ganó su primer partido en este torneo. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Boca consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Estudiantes y celebró su primer triunfo en el Torneo Clausura. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el resultado quedó momentáneamente en segundo plano por un episodio insólito que tuvo como protagonista al plantel xeneize.

Cuando la delegación abandonaba el estadio de Huracán rumbo a la concentración, el micro que trasladaba a los jugadores partió sin cuatro integrantes del equipo. Afortunadamente, la situación fue advertida pocos minutos después y el vehículo regresó para recoger a los futbolistas que habían quedado en el estadio.

El insólito olvido de Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Luego del encuentro, los jugadores pasaron por los vestuarios, se cambiaron y algunos permanecieron varios minutos dialogando con la prensa. Mientras tanto, el resto del plantel fue abordando el ómnibus que esperaba en las inmediaciones del Palacio Ducó.

Sin embargo, en medio del movimiento habitual posterior a un partido, cuatro futbolistas no llegaron a subir al micro antes de que emprendiera la marcha.

Contenido Recomendado

Boca presentó a Enner Valencia:¿juega contra Recoleta por la Copa Sudamericana?

Boca presentó a Enner Valencia: ¿juega contra Recoleta por la Copa Sudamericana?

Partidazo en el Ducó:Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Partidazo en el Ducó: Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Los jugadores que quedaron en el estadio fueron Santiago Ascacíbar, autor del único gol del partido; los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero; y el paraguayo Ángel Romero.

El micro se olvidó a cuatro jugadores de Boca en el estadio. Video: X/@therealbuni

La escena recordó a una comedia: mientras el micro avanzaba por la Avenida Amancio Alcorta, los cuatro futbolistas permanecían en el hall central del estadio sin comprender por qué el resto de la delegación ya se había marchado.

El micro regresó y todo quedó en una anécdota

La situación no pasó a mayores porque rápidamente alguien advirtió que faltaban cuatro integrantes de la lista de convocados. Ante ese error, el chofer dio marcha atrás y regresó al estadio para recogerlos.

El curioso episodio terminó generando risas entre los protagonistas y quedó como una simple anécdota luego de una noche positiva para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Más allá del divertido contratiempo, Boca pudo celebrar una victoria importante que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura. El equipo mostró una mejor imagen futbolística, generó varias situaciones de peligro y logró imponerse por la mínima diferencia gracias al gol de Ascacíbar.

Así, el Xeneize terminó llevándose un triunfo clave y una historia que seguramente quedará entre las curiosidades de la temporada: por unos minutos, el micro se fue con apenas 20 de los 24 convocados, hasta que debió regresar para completar la delegación.

Boca JuniorsFútbol Argentino
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

    La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

  2. De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi:el comunicado de la clínica en Rosario

    De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

  3. Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

    Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

  4. Jorge Messi y Celia Cuccittini:cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

    Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

  5. En fotos:Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario

    En fotos: Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse