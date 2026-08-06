¡No se olviden de nosotros!: la delegación de Boca protagonizó un hecho insólito, el micro salió y dejó abajo a cuatro jugadores

Boca ganó su primer partido en este torneo. Foto: REUTERS

Boca consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Estudiantes y celebró su primer triunfo en el Torneo Clausura. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el resultado quedó momentáneamente en segundo plano por un episodio insólito que tuvo como protagonista al plantel xeneize.

Cuando la delegación abandonaba el estadio de Huracán rumbo a la concentración, el micro que trasladaba a los jugadores partió sin cuatro integrantes del equipo. Afortunadamente, la situación fue advertida pocos minutos después y el vehículo regresó para recoger a los futbolistas que habían quedado en el estadio.

El insólito olvido de Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Luego del encuentro, los jugadores pasaron por los vestuarios, se cambiaron y algunos permanecieron varios minutos dialogando con la prensa. Mientras tanto, el resto del plantel fue abordando el ómnibus que esperaba en las inmediaciones del Palacio Ducó.

Sin embargo, en medio del movimiento habitual posterior a un partido, cuatro futbolistas no llegaron a subir al micro antes de que emprendiera la marcha.

Los jugadores que quedaron en el estadio fueron Santiago Ascacíbar, autor del único gol del partido; los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero; y el paraguayo Ángel Romero.

El micro se olvidó a cuatro jugadores de Boca en el estadio. Video: X/@therealbuni

La escena recordó a una comedia: mientras el micro avanzaba por la Avenida Amancio Alcorta, los cuatro futbolistas permanecían en el hall central del estadio sin comprender por qué el resto de la delegación ya se había marchado.

El micro regresó y todo quedó en una anécdota

La situación no pasó a mayores porque rápidamente alguien advirtió que faltaban cuatro integrantes de la lista de convocados. Ante ese error, el chofer dio marcha atrás y regresó al estadio para recogerlos.

El curioso episodio terminó generando risas entre los protagonistas y quedó como una simple anécdota luego de una noche positiva para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Más allá del divertido contratiempo, Boca pudo celebrar una victoria importante que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura. El equipo mostró una mejor imagen futbolística, generó varias situaciones de peligro y logró imponerse por la mínima diferencia gracias al gol de Ascacíbar.

Así, el Xeneize terminó llevándose un triunfo clave y una historia que seguramente quedará entre las curiosidades de la temporada: por unos minutos, el micro se fue con apenas 20 de los 24 convocados, hasta que debió regresar para completar la delegación.