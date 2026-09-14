Cómo será “Mafalda inmersiva”: un tributo a la obra de Quino con entradas desde $24.000

"Mafalda Inmersiva" llega al Centro Cultural Recoleta. Foto: Mafalda Inmersiva

Por primera vez, la obra de Quino tendrá una experiencia inmersiva: en octubre debutará en el Centro Cultural Recoleta la propuesta denominada “Mafalda inmersiva”, una producción internacional que transforma el universo creado por Joaquín Lavado en un recorrido físico e interactivo pensado para todas las generaciones. Un desarrollo que tomó más de tres años, abrirá sus puertas el jueves 1° y, luego de su temporada en Buenos Aires, iniciará una gira por Europa y Latinoamérica.

Por primera vez en la historia, el personaje tan querido se convierte en un recorrido físico y multisensorial que propone habitar su mundo, encontrarse con sus personajes y sus palabras como nunca antes. Se trata de un proyecto inédito en su tipo para una creación argentina con alcance mundial.

Para eso, las animaciones 2D fueron creadas respetando con total fidelidad los trazos y textos originales de Quino: cada tira cobra movimiento sin perder ni una línea de su esencia. Detrás de esta decisión, un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra. Una producción de escala global con alma porteña.

Centro Cultural Recoleta. Foto: Centro Cultural Recoleta

Cómo será “Mafalda inmersiva”

La muestra ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 13 salas temáticas del Centro Cultural. Allí las historietas cobrarán una nueva dimensión a través de una combinación de arte, tecnología y narrativa. Cada sala es un universo propio. El humor de Quino, su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana cobrarán volumen, color, sonido y presencia real gracias a tecnología de última generación con escenografías de gran escala y un diseño que convierte cada sala en una experiencia sensorial única.

La propuesta integra video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente, realidad virtual multiusuario -experiencia simultánea para múltiples visitantes en tiempo real-, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes icónicos, música original compuesta especialmente para la muestra y escenografías que construyen un recorrido de aproximadamente una hora que invita a redescubrir una obra que sigue emocionando a generaciones enteras.

Cada sala propondrá una manera diferente de entrar al universo de Mafalda. Sus personajes, su humor, sus preguntas y esa mirada tan particular sobre el mundo encuentran aquí un nuevo lenguaje que amplía la experiencia mientras sostiene la identidad de una obra convertida en patrimonio cultural de millones de lectores. Y esto está pensado tanto para los que crecieron con esta niña tan particular y quieren volver a encontrarla, como para aquellos que están a punto de descubrirla por primera vez y para compartir en familia. Porque cada generación encontrará en esta experiencia su propia manera de vivir la creación de Quino.

"Mafalda Inmersiva" llega al Centro Cultural Recoleta. Foto: Mafalda Inmersiva

Cómo se creó esta la propuesta

Durante gran parte del proceso creativo hubo dos preguntas que aparecían una y otra vez en cada reunión del equipo: ¿cómo debía hablar Mafalda? ¿Y de qué color debía verse su mundo? La primera decisión fue conservar una de las características más reconocibles de la historieta. En “Mafalda inmersiva”, los personajes continúan expresándose a través de sus palabras escritas.

Las clásicas burbujas creadas por Quino siguen guiando cada diálogo para imaginar la voz de Mafalda, Felipe, Susanita, Manolito y el resto de los personajes tal como lo hizo desde la primera vez que abrió una de sus tiras.

La respuesta a la segunda pregunta apareció de una manera inesperada. Mientras recorría Europa investigando las experiencias inmersivas más innovadoras del mundo, Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, se detuvo en una feria de libros usados de Bordeaux, Francia. Entre cientos de ejemplares encontró una colección de Mafalda publicada por la prestigiosa editorial francesa Éditions Glénat, una edición cuyos colores habían sido aprobados por el propio Quino.

Ese hallazgo terminó resolviendo una de las decisiones creativas más importantes de la muestra. Aquella paleta cromática se convirtió en la guía para construir la identidad visual del espectáculo, llevando ese universo al lenguaje inmersivo con el mismo espíritu con el que fue concebido.

Detrás de este recorrido hay casi tres años de trabajo y un equipo multidisciplinario integrado por artistas, diseñadores, realizadores audiovisuales, desarrolladores tecnológicos, escenógrafos, animadores y especialistas en experiencias inmersivas de Argentina, España e Inglaterra.

Lo que hay que tener en cuenta

La experiencia se desarrolla mediante un recorrido de sentido único. Una vez iniciado el circuito, no será posible regresar a sectores ya visitados ni retroceder dentro del recorrido. Pensada para compartir en familia y vivir lo que se había leído, desde el 1 de octubre al 1 de noviembre estará en Buenos Aires con el siguiente rango de precios:

De martes a viernes de 12 a 14:30, la entrada general será de $33.600 y los que sumen la experiencia de realidad virtual deberán abonar $44.800. En este horario hay un pack general x 4 de $96.000 (o sea $24.000 por persona) y uno similar sumando VR de $136.000 ($34.000 por persona).

Después los montos van ascendiendo a medida que avanza la hora del día y se acerca el fin de semana. Por ejemplo, sábados, domingos y feriados de 11 a 20, la entrada tendrá un valor de $55.000 y $68.320 con acceso a la experiencia de realidad virtual.

Los jubilados tendrán en todos los casos un 15 % de descuento adquiriendo la entrada solamente en el punto de venta en Centro Cultural Recoleta y sujeto a disponibilidad, de martes a jueves desde la apertura hasta las 17.