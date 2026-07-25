El error histórico de La Odisea: un experto desmontó el mito del Caballo de Troya y reveló qué pudo haber sido en realidad

Dónde se filmó La Odisea Foto: Warner

Durante siglos, la imagen fue tan poderosa que terminó pareciendo indiscutible: un enorme caballo de madera, abandonado frente a las murallas de Troya, escondía en su interior a los guerreros griegos que lograrían destruir la ciudad desde adentro. Sin embargo, una nueva lectura histórica volvió a poner en duda uno de los símbolos más famosos de la Antigüedad: ¿y si el Caballo de Troya nunca hubiera sido un caballo?

El debate volvió a tomar fuerza en medio del renovado interés por La Odisea, impulsado también por la película de Christopher Nolan, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. Su adaptación volvió a poner en primer plano la figura de Odiseo, también conocido como Ulises, y reabrió una discusión clave: cuánto hay de mito, cuánto de historia y cuánto de interpretación en uno de los relatos más famosos de Occidente.

La Ilíada y la Odisea Foto: Wikipedia

La teoría fue reavivada por el investigador y escritor Alfonso Mañas, autor de La Odisea. La realidad tras el mito, quien sostiene que el episodio pudo haber nacido de una confusión lingüística y cultural transmitida durante generaciones. Según esta interpretación, el legendario “caballo” habría sido en realidad un barco fenicio, asociado al término griego hippos, palabra que también podía vincularse con ciertos tipos de embarcaciones.

El mito que todos conocen, pero pocos revisan

La historia tradicional cuenta que, tras diez años de asedio, los griegos decidieron engañar a los troyanos con una supuesta ofrenda. Los habitantes de Troya introdujeron la gigantesca estructura en la ciudad y, durante la noche, los soldados ocultos salieron de su interior para abrir las puertas al ejército enemigo.

El problema es que esa versión, tan instalada en películas, libros escolares y relatos populares, no aparece desarrollada de esa forma en los poemas de Homero. La Ilíada termina antes de la caída de Troya, mientras que La Odisea apenas menciona el episodio de manera breve y retrospectiva. La narración más detallada del caballo llegó más tarde, especialmente con La Eneida de Virgilio, escrita en la Roma del siglo I a.C.

La película de Christopher Nolan volvió a encender el interés por La Odisea

El estreno de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, reactivó el interés mundial por el poema homérico y por las historias que rodean a la Guerra de Troya. La expectativa alrededor del film no solo puso en agenda a Odiseo, sino también a los grandes símbolos asociados a su astucia, entre ellos el célebre Caballo de Troya.

Caballo de Troya Foto: Wikipedia

Nolan, conocido por obras como Oppenheimer, Dunkerque, Interstellar y la trilogía de Batman, suele convertir hechos históricos, dilemas humanos y grandes relatos en experiencias cinematográficas de alto impacto. Por eso, su acercamiento a La Odisea abrió una nueva puerta para que especialistas, lectores y espectadores vuelvan a preguntarse qué parte del relato pertenece a la memoria histórica y cuál fue embellecida por siglos de tradición oral.

En ese contexto, el planteo de Mañas resulta especialmente llamativo: si el caballo nunca fue un caballo, una de las imágenes más reconocibles de la cultura occidental podría ser, en realidad, el resultado de una confusión que sobrevivió casi 3.000 años.

Por qué algunos expertos creen que no era un caballo

La hipótesis que reavivó el debate apunta a un posible error de interpretación. Mañas sostiene que, ya desde la Antigüedad, algunos autores cuestionaban la lógica de que una ciudad sitiada aceptara sin más una estructura enorme sin revisar su interior. Por eso, la idea de que se tratara de un barco camuflado, una máquina de asedio o una metáfora militar resulta más verosímil para ciertos especialistas.

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

En ese sentido, el “Caballo de Troya” podría no haber sido un animal de madera, sino una imagen poética que con el tiempo fue tomada de forma literal. La tradición oral, los cantos de gesta y la transmisión de relatos durante siglos pudieron transformar un recurso bélico real en una escena inolvidable: un regalo falso que escondía la destrucción de una ciudad entera.

Troya sí existió: qué dice la arqueología

Aunque el caballo siga siendo discutido, la ciudad de Troya no pertenece únicamente al terreno de la fantasía. El sitio arqueológico de Hisarlik, en la actual Turquía, es reconocido como uno de los lugares históricos más importantes del mundo. La UNESCO destaca que Troya posee alrededor de 4.000 años de historia y que sus restos muestran contactos tempranos entre las civilizaciones de Anatolia y el mundo mediterráneo.

Las primeras excavaciones modernas fueron impulsadas en el siglo XIX por Heinrich Schliemann, aunque otros investigadores, como Frank Calvert, ya habían señalado la importancia del lugar. Con el paso del tiempo, los arqueólogos descubrieron que no había una sola Troya, sino varias ciudades superpuestas, construidas y destruidas a lo largo de distintas etapas históricas.

El contexto de una guerra que pudo haber sido comercial

Uno de los grandes aportes de las nuevas lecturas históricas es mirar la Guerra de Troya más allá del mito romántico de Helena. Según distintas interpretaciones modernas, el conflicto pudo estar relacionado con el control de rutas comerciales estratégicas, especialmente por la ubicación de Troya cerca de los Dardanelos, un paso clave entre el Egeo y el Mar Negro.

Esa posición convertía a la ciudad en un punto codiciado para el comercio, la navegación y el poder político. Por eso, detrás del relato de héroes, dioses y traiciones, podría haber una disputa mucho más concreta: el dominio de una zona vital para la economía del mundo antiguo.

La Odisea, Homero y una confusión que sobrevivió 3.000 años

La Odisea fue compuesta alrededor del siglo VIII a.C. y se convirtió en una de las obras fundacionales de la literatura occidental. Su protagonista, Odiseo o Ulises, representa la astucia, la resistencia y el deseo de volver al hogar después de la guerra. Pero los poemas homéricos no funcionan como crónicas históricas exactas, sino como relatos épicos que mezclan memoria, mito, tradición oral y elementos simbólicos.

Por eso, el debate sobre el Caballo de Troya no busca “arruinar” la leyenda, sino entender cómo se construyó. Si el caballo fue un barco, una máquina de guerra o una metáfora, el corazón del mito sigue intacto: la victoria no llegó por fuerza bruta, sino por inteligencia, engaño y estrategia.