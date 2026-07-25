Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El error histórico de La Odisea: un experto desmontó el mito del Caballo de Troya y reveló qué pudo haber sido en realidad

Un experto reavivó el debate sobre uno de los mayores mitos de La Odisea: el Caballo de Troya pudo no haber sido un caballo, sino otra cosa muy distinta.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dónde se filmó La Odisea
Dónde se filmó La Odisea Foto: Warner
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante siglos, la imagen fue tan poderosa que terminó pareciendo indiscutible: un enorme caballo de madera, abandonado frente a las murallas de Troya, escondía en su interior a los guerreros griegos que lograrían destruir la ciudad desde adentro. Sin embargo, una nueva lectura histórica volvió a poner en duda uno de los símbolos más famosos de la Antigüedad: ¿y si el Caballo de Troya nunca hubiera sido un caballo?

El debate volvió a tomar fuerza en medio del renovado interés por La Odisea, impulsado también por la película de Christopher Nolan, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. Su adaptación volvió a poner en primer plano la figura de Odiseo, también conocido como Ulises, y reabrió una discusión clave: cuánto hay de mito, cuánto de historia y cuánto de interpretación en uno de los relatos más famosos de Occidente.

La Ilíada y la Odisea Foto: Wikipedia

La teoría fue reavivada por el investigador y escritor Alfonso Mañas, autor de La Odisea. La realidad tras el mito, quien sostiene que el episodio pudo haber nacido de una confusión lingüística y cultural transmitida durante generaciones. Según esta interpretación, el legendario “caballo” habría sido en realidad un barco fenicio, asociado al término griego hippos, palabra que también podía vincularse con ciertos tipos de embarcaciones.

El mito que todos conocen, pero pocos revisan

La historia tradicional cuenta que, tras diez años de asedio, los griegos decidieron engañar a los troyanos con una supuesta ofrenda. Los habitantes de Troya introdujeron la gigantesca estructura en la ciudad y, durante la noche, los soldados ocultos salieron de su interior para abrir las puertas al ejército enemigo.

Contenido Recomendado

Pocos lo saben, pero San Martín estuvo muy cerca de no ser argentino

Pocos lo saben, pero San Martín estuvo muy cerca de no ser argentino

El pueblo patagónico donde Juan Domingo Perón pasó su niñez y empezó a nacer el mito

El pueblo patagónico donde Juan Domingo Perón pasó su niñez y empezó a nacer el mito

El problema es que esa versión, tan instalada en películas, libros escolares y relatos populares, no aparece desarrollada de esa forma en los poemas de Homero. La Ilíada termina antes de la caída de Troya, mientras que La Odisea apenas menciona el episodio de manera breve y retrospectiva. La narración más detallada del caballo llegó más tarde, especialmente con La Eneida de Virgilio, escrita en la Roma del siglo I a.C.

La película de Christopher Nolan volvió a encender el interés por La Odisea

El estreno de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, reactivó el interés mundial por el poema homérico y por las historias que rodean a la Guerra de Troya. La expectativa alrededor del film no solo puso en agenda a Odiseo, sino también a los grandes símbolos asociados a su astucia, entre ellos el célebre Caballo de Troya.

¿Fue real el caballo de Troya?
Caballo de Troya Foto: Wikipedia

Nolan, conocido por obras como Oppenheimer, Dunkerque, Interstellar y la trilogía de Batman, suele convertir hechos históricos, dilemas humanos y grandes relatos en experiencias cinematográficas de alto impacto. Por eso, su acercamiento a La Odisea abrió una nueva puerta para que especialistas, lectores y espectadores vuelvan a preguntarse qué parte del relato pertenece a la memoria histórica y cuál fue embellecida por siglos de tradición oral.

En ese contexto, el planteo de Mañas resulta especialmente llamativo: si el caballo nunca fue un caballo, una de las imágenes más reconocibles de la cultura occidental podría ser, en realidad, el resultado de una confusión que sobrevivió casi 3.000 años.

Por qué algunos expertos creen que no era un caballo

La hipótesis que reavivó el debate apunta a un posible error de interpretación. Mañas sostiene que, ya desde la Antigüedad, algunos autores cuestionaban la lógica de que una ciudad sitiada aceptara sin más una estructura enorme sin revisar su interior. Por eso, la idea de que se tratara de un barco camuflado, una máquina de asedio o una metáfora militar resulta más verosímil para ciertos especialistas.

La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon
La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan protagonizado por Matt Damon Foto: Warner

En ese sentido, el “Caballo de Troya” podría no haber sido un animal de madera, sino una imagen poética que con el tiempo fue tomada de forma literal. La tradición oral, los cantos de gesta y la transmisión de relatos durante siglos pudieron transformar un recurso bélico real en una escena inolvidable: un regalo falso que escondía la destrucción de una ciudad entera.

Troya sí existió: qué dice la arqueología

Aunque el caballo siga siendo discutido, la ciudad de Troya no pertenece únicamente al terreno de la fantasía. El sitio arqueológico de Hisarlik, en la actual Turquía, es reconocido como uno de los lugares históricos más importantes del mundo. La UNESCO destaca que Troya posee alrededor de 4.000 años de historia y que sus restos muestran contactos tempranos entre las civilizaciones de Anatolia y el mundo mediterráneo.

Las primeras excavaciones modernas fueron impulsadas en el siglo XIX por Heinrich Schliemann, aunque otros investigadores, como Frank Calvert, ya habían señalado la importancia del lugar. Con el paso del tiempo, los arqueólogos descubrieron que no había una sola Troya, sino varias ciudades superpuestas, construidas y destruidas a lo largo de distintas etapas históricas.

El contexto de una guerra que pudo haber sido comercial

Uno de los grandes aportes de las nuevas lecturas históricas es mirar la Guerra de Troya más allá del mito romántico de Helena. Según distintas interpretaciones modernas, el conflicto pudo estar relacionado con el control de rutas comerciales estratégicas, especialmente por la ubicación de Troya cerca de los Dardanelos, un paso clave entre el Egeo y el Mar Negro.

Esa posición convertía a la ciudad en un punto codiciado para el comercio, la navegación y el poder político. Por eso, detrás del relato de héroes, dioses y traiciones, podría haber una disputa mucho más concreta: el dominio de una zona vital para la economía del mundo antiguo.

La Odisea, Homero y una confusión que sobrevivió 3.000 años

La Odisea fue compuesta alrededor del siglo VIII a.C. y se convirtió en una de las obras fundacionales de la literatura occidental. Su protagonista, Odiseo o Ulises, representa la astucia, la resistencia y el deseo de volver al hogar después de la guerra. Pero los poemas homéricos no funcionan como crónicas históricas exactas, sino como relatos épicos que mezclan memoria, mito, tradición oral y elementos simbólicos.

Por eso, el debate sobre el Caballo de Troya no busca “arruinar” la leyenda, sino entender cómo se construyó. Si el caballo fue un barco, una máquina de guerra o una metáfora, el corazón del mito sigue intacto: la victoria no llegó por fuerza bruta, sino por inteligencia, engaño y estrategia.

HistoriaMitología griegaCaballo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. El pueblo patagónico donde Juan Domingo Perón pasó su niñez y empezó a nacer el mito

    El pueblo patagónico donde Juan Domingo Perón pasó su niñez y empezó a nacer el mito

  2. La foto más antigua de Buenos Aires:el registro histórico que muestra una ciudad irreconocible

    La foto más antigua de Buenos Aires: el registro histórico que muestra una ciudad irreconocible

  3. La enfermera que cuidó a Evita hasta el final:el día que vio llorar a Perón y escuchó su confesión más triste

    La enfermera que cuidó a Evita hasta el final: el día que vio llorar a Perón y escuchó su confesión más triste

  4. El día que Evita viajó a España con barcos repletos de comida para asistir a un pueblo golpeado por el hambre

    El día que Evita viajó a España con barcos repletos de comida para asistir a un pueblo golpeado por el hambre

  5. El plan británico que cambió la Patagonia:querían colonizar el sur y terminaron creando un imperio de estancias

    El plan británico que cambió la Patagonia: querían colonizar el sur y terminaron creando un imperio de estancias

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en Brasil:condecorado por el gobernador de San Pablo y apoyo a Flávio Bolsonaro en su acto de lanzamiento de cara a las elecciones

Javier Milei en Brasil: condecorado por el gobernador de San Pablo y apoyo a Flávio Bolsonaro en su acto de lanzamiento de cara a las elecciones

Malvinas y el patrullero británico HMS Medway:cómo Chile se convirtió en una pieza clave de la logística militar del Reino Unido en el Atlántico Sur

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Economía

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para empleados, bancos y empresas

ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026:aumento, bono y calendario de pagos

Malvinas:avanzan las obras de un proyecto petrolero declarado ilegal por la Argentina

Internacionales

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”:más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”: más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Violencia en Uruguay:un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Reino Unido y Alemania unen fuerzas:el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial:así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

Publicidad