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Guía para cuidar un anturio en casa: la planta tropical que florece todo el año y necesita pocos cuidados

Se trata de una de las más elegidas por sus brillantes hojas verdes y sus flores llamativas ¿Cómo cuidarlas y dónde ubicarlas para que florezcan durante mucho más tiempo?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo cuidar un anturio para que florezca más tiempo
Cómo cuidar un anturio para que florezca más tiempo Foto: Pinterest
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Las plantas de interior suelen ser elegidas por su elegancia y resistencia, pero hay una en particular que parece sacada de un jardín tropical y que llena de belleza cualquier rincón: el anturio. Esta planta es una especie que se ganó un lugar entre las favoritas de los amantes de la jardinería gracias a su aspecto elegante, su resistencia y la facilidad con la que se adapta a los ambientes interiores.

Con sus hojas verdes de gran tamaño y sus características flores de colores intensos, el anturio aporta un toque de frescura y sofisticación a cualquier rincón. Además, si recibe los cuidados adecuados, puede mantenerse saludable durante años y ofrecer floraciones en distintas épocas.

Cómo cuidar un anturio para que florezca más tiempo Foto: Pinterest

Originaria de América Central y del Sur, esta planta de selvas tropicales está acostumbrada a crecer bajo la sombra de los inmensos árboles, por eso, es una buena alternativa para espacios con poca iluminación.

¿Por qué el anturio es una de las mejores plantas para el interior del hogar?

Esta planta se destaca por su capacidad para adaptarse a espacios con buena iluminación indirecta, algo que no ocurre con muchas especies tropicales. Esto lo convierte en una excelente opción para departamentos, oficinas o casas donde no llega el sol de forma directa.

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Otro de sus grandes atractivos es su prolongada floración. Con buenos cuidados, puede producir flores durante varios meses al año, manteniendo un aspecto ornamental incluso cuando no está en plena floración gracias al brillo natural de sus hojas.

Por otro lado, una de sus importantes ventajas, es que ocupa poco espacio y puede cultivarse tanto en macetas medianas como en recipientes decorativos, siempre que cuenten con un buen sistema de drenaje.

Cómo cuidar un anturio para que florezca más tiempo Foto: Pinterest

Guía práctica para cuidar un anturio y lograr que florezca durante más tiempo

  • Luz: necesita mucha luz natural, pero nunca sol directo. La exposición prolongada a los rayos solares puede quemar sus hojas y hacer que pierdan su color intenso.
  • Riego: El sustrato debe permanecer ligeramente húmedo, pero sin acumulación de agua. En verano suele necesitar uno o dos riegos semanales, mientras que en invierno la frecuencia puede reducirse según la temperatura del ambiente.
  • Humedad: como toda planta tropical, disfruta de ambientes húmedos. Pulverizar agua sobre las hojas de vez en cuando o colocar la maceta cerca de otras plantas ayuda a recrear esas condiciones.
  • Temperatura: su rango ideal se encuentra entre los 18 °C y los 28 °C. Es importante evitar las corrientes de aire frío y las temperaturas inferiores a los 15 °C, ya que pueden afectar su crecimiento.
  • Sustrato: esta planta prefiere una mezcla liviana, aireada y con excelente drenaje. Un sustrato para plantas tropicales enriquecido con corteza de pino, perlita y turba suele ofrecer muy buenos resultados.
  • Fertilización: durante la primavera y el verano conviene aplicar fertilizante para plantas de flor cada tres o cuatro semanas para estimular nuevas floraciones.
Cómo cuidar un anturio para que florezca más tiempo Foto: Pinterest

Cabe destacar que si las hojas comienzan a amarillear, generalmente se debe a un exceso de riego. En cambio, si aparecen puntas marrones o secas, suele ser una señal de baja humedad ambiental.

Con su combinación de hojas brillantes, flores duraderas y cuidados sencillos, el anturio se convirtió en una de las plantas tropicales más recomendadas para quienes buscan llenar de color su hogar sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento. Su resistencia y capacidad de adaptación explican por qué sigue siendo una de las favoritas en la decoración de interiores.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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