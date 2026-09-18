Tuvo dudas de su identidad, se hizo un test de ADN y descubrió que una partera la había entregado por dinero a quienes decían ser sus padres

El Hospital Roque Sáenz Peña en Santa Fe donde decía el certificado que la mujer había nacido. Foto: Redes Sociales

En 1968 y 1980 en un centro de maternidad de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, una partera y obstetra llamada “Dolly” llevó a cabo una serie de maniobras ilícitas en el nacimiento de bebés. La mujer recibía a los pequeños o mencionaba que habían fallecido para luego entregarlos a terceros por dinero. Al menos es eso lo que, en este momento, la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la fiscal, Soledad García, se encuentra investigando.

No es el único caso en el que estaría implicada la mujer. En concreto, el expediente judicial contiene otras cinco denuncias de posibles víctimas de la partera que actualmente tiene 88 años. Uno de ellos es la propia hija de la obstetra.

La denuncia que despertó el caso de la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970 en Rosario

El 15 de abril del corriente año, una mujer nacida en 1970 se dispuso a realizar una denuncia penal en Rosario para conocer sus orígenes. Es que años atrás había comenzado a tener dudas de su identidad y decidió hacerse un estudio de ADN para confirmar si era o no hija de las personas que la habían criado. Fue allí que supo que sus padres no eran los biológicos. De hecho, había 0,0% probabilidad de que lo fueran.

La mujer nació en verdad el 27 de diciembre de 1969 y no el 9 de enero de 1970 como decía su certificado de nacimiento. Foto: Pixabay.

La investigación comenzó con los datos de su nacimiento. El certificado de la víctima decía que había nacido supuestamente en el Hospital Roque Sáenz Peña el 9 de enero de 1970. Allí se había colocado como padres biológicos a otras personas que no eran los reales.

Sin embargo, de acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la verdadera madre de la mujer dio a luz en otro centro de salud siendo muy joven y sin poderse hacerse cargo de la niña. Una vez en el lugar, probablemente manipulada por la partera, entregó a la pequeña. Tras el nacimiento de la bebé (que en verdad ocurrió el 27 de diciembre de 1969) le habrían dado un boleto para que viaje a Mar del Plata y se alejara para siempre de su hija.

La Fiscalía inició un exhaustivo análisis y llegó a esta a la partera, una jubilada de 88 años, quien también vive en Rosario, como supuesta autora material de los hechos. La imputaron por el delito de “supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público”.

La hipótesis del caso de partera que suprimió identidades de bebés

Las autoridades judiciales consideran que “Dolly” habría ejecutado estos ilícitos entre los años 1968 y 1980 de manera sistemática. La principal hipótesis de los investigadores es que la partera separaba bebés de sus padres biológicos para entregarlos por dinero a otras personas que buscaban ser padres de manera ilegal.

La fiscal del caso de la supresión de identidad de bebés en Rosario. Foto: NA

Para la fiscal Soledad García se trata de un delito “gravísimo” que impactó profundamente en la identidad de las personas y que afectó no solo a las víctimas también a sus propias familias. La investigación avanzará con la toma de declaración a más testigos vinculados a la causa y el análisis de documentos ya adosados al expediente judicial.