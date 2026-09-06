Pho, rolls y café vietnamita: el restaurante que propone viajar al corazón de Asia sin salir de Buenos Aires

Saigón Noodle Bar celebra sus 10 años con una propuesta inspirada en los sabores tradicionales de Vietnam. Foto: Instagram / saigonnoodlebar.

La gastronomía asiática tiene cada vez más presencia en Buenos Aires y ofrece alternativas para quienes buscan descubrir sabores diferentes sin salir de la ciudad. En ese universo se encuentra Saigón Noodle Bar, un restaurante especializado en street food vietnamita que nació a fines de 2016 y que durante 2026 celebra sus primeros 10 años.

El proyecto cuenta actualmente con tres sucursales en Buenos Aires, ubicadas en San Telmo, Retiro y Palermo. En todos sus espacios mantiene una propuesta basada en los sabores tradicionales de Vietnam, con platos para comer en el salón o pedir para llevar.

Saigón Noodle Bar celebra sus 10 años con una propuesta inspirada en los sabores tradicionales de Vietnam. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

La iniciativa fue creada por el empresario Matías McLurg, quien buscó trasladar a Buenos Aires parte de la experiencia gastronómica que conoció durante su estadía en Francia. Allí tuvo contacto con la cocina del sudeste asiático, especialmente con aquellos locales y puestos callejeros que ofrecen comida durante buena parte del día y la noche.

Saigón Noodle Bar: una propuesta inspirada en la comida callejera de Vietnam

Desde su apertura, Saigón Noodle Bar apostó por una cocina inspirada en los platos más representativos de la gastronomía vietnamita, con ingredientes frescos y preparaciones propias.

Los tres locales comparten una estética moderna y descontracturada, con una combinación de madera, hierro y colores tenues. Uno de los elementos que se repite en los salones es un llamativo neón con la frase “Pho Open”, en referencia a uno de los platos más tradicionales de Vietnam.

Los Spring Rolls son una de las especialidades de la casa y se preparan con langostinos, fideos de arroz, panceta y hierbas aromáticas. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

En el local de San Telmo, ubicado a pocos metros del tradicional mercado del barrio, el restaurante funciona en el espacio donde anteriormente había un antiguo bodegón español.

Otro de los atractivos de la propuesta es la cocina a la vista, que permite observar parte del proceso de elaboración de los platos mientras se disfruta de la comida.

Qué comer en Saigón Noodle Bar

La carta recorre diferentes preparaciones de la gastronomía vietnamita y propone alternativas para distintos gustos.

Entre las entradas se encuentran los Spring Rolls, uno de los platos destacados de la casa. Son arrollados de papel de arroz rellenos de langostinos, fideos de arroz, panceta, lechuga, pepino y hierbas aromáticas, acompañados con salsa de maní y salsa Nuoc Cham.

El Bo Luc Lac combina ojo de bife marinado y salteado a la manteca con huevo frito, vegetales y cilantro. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

También están los Nems fritos de cerdo, elaborados con carne de cerdo, zanahoria, cebolla y fideos de poroto, que se sirven con salsa Nuoc man cham.

Para quienes prefieren una alternativa sin carne, el restaurante ofrece una versión vegana de los rolls, preparada con tofu marinado, fideos de arroz, pepino, hierbas aromáticas y salsa de maní.

Bo Luc Lac y los platos principales

Entre los principales, uno de los platos más solicitados es el Bo Luc Lac, preparado con ojo de bife marinado y salteado a la manteca.

La carne se acompaña con salsa Bo Luc Lac, huevo frito, tomates cherry, pepino y cilantro, en una combinación que reúne diferentes sabores y texturas.

El restaurante ofrece distintas alternativas de café vietnamita, entre ellas preparaciones con leche condensada y crema de coco. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

La carta también incluye platos a base de arroz, curries y fideos salteados con carnes y vegetales, además de opciones vegetarianas y veganas.

Pho Bo: la sopa vietnamita que es protagonista de la carta

Uno de los grandes clásicos de la gastronomía de Vietnam es el Pho, una sopa de fideos de arroz que ocupa un lugar destacado en la propuesta de Saigón Noodle Bar.

El restaurante ofrece Pho Bo, preparado con carne de res, y Pho Ga, con pollo, en formatos grande y mini.

Uno de los secretos de la preparación está en su caldo, que se cocina durante cinco horas y lleva siete especias diferentes. A la preparación se suman fideos de arroz frescos, carne cocida y carne cruda, que termina de cocinarse directamente en el caldo caliente.

El Ca Phe Trung es uno de los nuevos postres de Saigón Noodle Bar y recrea el clásico café vietnamita en una original presentación. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

El plato llega a la mesa acompañado por brotes de soja, cilantro, cebolla morada, lima y salsa hoisin. También existe la posibilidad de agregar un side de cola de rabo, una opción pensada para quienes buscan sumar una carne de sabor intenso.

Dos nuevos postres para probar

La propuesta dulce también incorporó novedades a la carta.

Una de ellas es el Ca Phe Trung, una interpretación del clásico café vietnamita presentada como una deconstrucción. Lleva gelatina de café, leche, sabayón y chocolate rallado.

La otra incorporación es el Chuoi Nuong, elaborado con banana asada, sticky rice, leche de coco y castaña de cajú.

Ambas opciones buscan trasladar al final de la comida algunos de los sabores e ingredientes característicos de la gastronomía del sudeste asiático.

Saigón Noodle Bar cuenta con tres sucursales en Buenos Aires, ubicadas en San Telmo, Palermo y Retiro. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

Café vietnamita y otras bebidas

La propuesta de bebidas incluye cervezas de autor, vinos, kombuchas frutales, limonadas, té frío y aperitivos clásicos.

Entre las cervezas se encuentran la Viet Kong Session IPA de Saigón y una lager sin alcohol.

Además, el restaurante sumó diferentes preparaciones de café vietnamita, entre ellas el Ca Phe Den, un café negro; el Ca Phe Dua, elaborado con leche condensada y crema de coco; y el Ca Phe Sua Da, con leche condensada.

Menú ejecutivo en San Telmo y Palermo

Para quienes buscan una alternativa para el almuerzo, Saigón Noodle Bar cuenta con un menú ejecutivo disponible de lunes a viernes, de 12 a 16 horas, en sus sucursales de San Telmo y Palermo.

La propuesta ofrece distintas modalidades: plato principal y bebida por $15.000, o entrada, plato principal y bebida por $17.000.

El menú no está disponible durante los feriados y puede abonarse mediante todos los medios de pago.

Dónde queda Saigón Noodle Bar en Buenos Aires

Saigón Noodle Bar cuenta con tres locales distribuidos en distintos puntos de la ciudad:

Retiro: Marcelo T. de Alvear 818.

Palermo: Soler 4388.

San Telmo: Bolívar 986.

Los tres locales funcionan de lunes a domingo, de 12 a 00 horas, y ofrecen la posibilidad de disfrutar los platos en el salón o pedirlos para llevar.

Con una década de trayectoria, Saigón Noodle Bar propone acercarse a la gastronomía vietnamita sin salir de Buenos Aires, a través de una carta que combina recetas tradicionales, ingredientes frescos y una mirada moderna sobre la comida callejera del sudeste asiático.