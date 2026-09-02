comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Caso Ivana Garcilazo: el juicio por el crimen de la hincha de Rosario Central comienza en octubre con tres imputados

El hecho ocurrió tras un partido entre Rosario Central y Newell’s. La víctima de 32 años viajaba en moto con su pareja y fue atacada en la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo en Rosario.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Crimen de Ivana Garcilazo: el hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2023.
Crimen de Ivana Garcilazo: el hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2023. Foto: La Capital
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sábado 30 de septiembre de 2023, Ivana Garcilazo (32) acudió con su pareja a ver el clásico de Rosario Central y Newell’s en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario tras el cual el club canalla ganó por 1 a 0. Sin embargo, al regresar a su domicilio en la moto de su novio, la joven recibió un piedrazo en la cabeza que le provocó un severo traumatismo de cráneo y su posterior muerte.

A casi tres años del crimen ocurrido en la intersección de las calles Ovidio Lagos y Montevideo, la Justicia de la provincia de Santa Fe confirmó la fecha del juicio. El debate oral y público por el homicidio de Garcilazo comenzará el próximo lunes 5 de octubre.

El Tribunal integrado por los magistrados Nicolás Vico, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez juzgarán a los tres imputados en la causa judicial, Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón.

La Fiscalía pediría una pena de prisión de entre 30 a 33 años, según detalló la agencia Noticias Argentinas. Se cree que a priori el juicio constará de jornadas extensas con una posible sentencia el día 22 de octubre.

Contenido Recomendado

Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse:el caso que conmocionó a Estados Unidos

Lindsay Clancy, la mujer que mató a sus tres hijos y luego intentó suicidarse: el caso que conmocionó a Estados Unidos

Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores:las razones del veredicto

Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores: las razones del veredicto
Crimen de Ivana Garcilazo
Ivana Garcilazo tenía 32 años. Foto: Aire de Santa Fe

La detención del tercer imputado por el crimen de la hincha de Rosario Central

Mientras en los primeros días de octubre de 2023, los acusados Ariel Cabrera y Juan José Massón se entregaron a las autoridades, el tercer imputado Reifenstuel permaneció prófugo hasta el 2024.

La Policía pudo determinar que tras el crimen de la joven de 32 años, el sujeto se había escapado a Bolivia y había permanecido allí desde entonces. Las fuerzas lograron ubicarlo y pudieron proceder a su extradición para que finalmente sea juzgado en la Argentina por el homicidio.

De esta manera, a tan solo unas semanas del inicio del debate, la familia de Ivana continúa pidiendo justicia por el crimen de la joven. De hecho, durante este tiempo, sus allegados realizaron marchas y múltiples reclamos por Ivana. En una de esas manifestaciones, en diálogo con La Capital, Silvana, hermana de la hincha de Rosario Central, había dicho que “no podía ocurrir que te maten después de un partido por llevar una camiseta”.

Crimen de Ivana Garcilazo
La joven viajaba en la moto con su novio. Foto: El Ciudadano

Asesinaron a Juan José Gómez, un ex barra brava de Rosario Central

En las últimas horas también, se produjo el crimen de Juan José Gómez (26), un ex barra brava de Rosario Central. Las autoridades policiales indicaron que el hombre fue asesinado a tiros en el ingreso de un complejo habitacional de la ciudad de Rosario, ubicado en la calle Garibaldi al 2400.

Tras el hecho, Gómez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí los médicos advirtieron que el estado del barra brava era grave: tenía múltiples heridas de bala esparcidas por el cuerpo. A pesar de los intentos por estabilizarlo, Juan José Gómez finalmente falleció a las pocas horas.

La Justicia investiga el ataque a Gómez y el historial delictivo del mismo hombre. En el año 2024, había sido apartado de la barra brava del club luego del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la Los Guerreros perteneciente también a ese equipo de fútbol.

JuicioRosario CentralCrimenSanta Fe
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia:cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

    La historia de amor entre Ricardo Barreda y Bertha André, su última novia: cómo conoció al cuádruple femicida de La Plata

  2. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  3. Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio, desviaron millones de pesos y terminaron detenidos

    Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio, desviaron millones de pesos y terminaron detenidos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV:esperan más de 1,5 millones de personas

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV: esperan más de 1,5 millones de personas

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

Desde la cárcel, Cerimedo respaldó los dichos del supuesto sicario y le pidió a Nadia Beller que deje de acusarlo “sin pruebas”

La mesa política definió la agenda legislativa y puso fecha para el tratamiento de la refoma electoral

Economía

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

“Fue una provocación”:los gremios rechazaron el aumento del Gobierno y anunciaron un nuevo paro universitario

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Internacionales

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”: tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

Identificaron a la mujer apuñalada en el Times Square:era vicepresidenta del Bank of America

México abatió a Luis Enrique Barragán Chávez, el líder narco buscado por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares

Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos:atacó bases militares en Jordania y Baréin