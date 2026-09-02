Caso Ivana Garcilazo: el juicio por el crimen de la hincha de Rosario Central comienza en octubre con tres imputados

Crimen de Ivana Garcilazo: el hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2023. Foto: La Capital

El sábado 30 de septiembre de 2023, Ivana Garcilazo (32) acudió con su pareja a ver el clásico de Rosario Central y Newell’s en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario tras el cual el club canalla ganó por 1 a 0. Sin embargo, al regresar a su domicilio en la moto de su novio, la joven recibió un piedrazo en la cabeza que le provocó un severo traumatismo de cráneo y su posterior muerte.

A casi tres años del crimen ocurrido en la intersección de las calles Ovidio Lagos y Montevideo, la Justicia de la provincia de Santa Fe confirmó la fecha del juicio. El debate oral y público por el homicidio de Garcilazo comenzará el próximo lunes 5 de octubre.

El Tribunal integrado por los magistrados Nicolás Vico, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez juzgarán a los tres imputados en la causa judicial, Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón.

La Fiscalía pediría una pena de prisión de entre 30 a 33 años, según detalló la agencia Noticias Argentinas. Se cree que a priori el juicio constará de jornadas extensas con una posible sentencia el día 22 de octubre.

Ivana Garcilazo tenía 32 años. Foto: Aire de Santa Fe

La detención del tercer imputado por el crimen de la hincha de Rosario Central

Mientras en los primeros días de octubre de 2023, los acusados Ariel Cabrera y Juan José Massón se entregaron a las autoridades, el tercer imputado Reifenstuel permaneció prófugo hasta el 2024.

La Policía pudo determinar que tras el crimen de la joven de 32 años, el sujeto se había escapado a Bolivia y había permanecido allí desde entonces. Las fuerzas lograron ubicarlo y pudieron proceder a su extradición para que finalmente sea juzgado en la Argentina por el homicidio.

De esta manera, a tan solo unas semanas del inicio del debate, la familia de Ivana continúa pidiendo justicia por el crimen de la joven. De hecho, durante este tiempo, sus allegados realizaron marchas y múltiples reclamos por Ivana. En una de esas manifestaciones, en diálogo con La Capital, Silvana, hermana de la hincha de Rosario Central, había dicho que “no podía ocurrir que te maten después de un partido por llevar una camiseta”.

La joven viajaba en la moto con su novio. Foto: El Ciudadano

Asesinaron a Juan José Gómez, un ex barra brava de Rosario Central

En las últimas horas también, se produjo el crimen de Juan José Gómez (26), un ex barra brava de Rosario Central. Las autoridades policiales indicaron que el hombre fue asesinado a tiros en el ingreso de un complejo habitacional de la ciudad de Rosario, ubicado en la calle Garibaldi al 2400.

Tras el hecho, Gómez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí los médicos advirtieron que el estado del barra brava era grave: tenía múltiples heridas de bala esparcidas por el cuerpo. A pesar de los intentos por estabilizarlo, Juan José Gómez finalmente falleció a las pocas horas.

La Justicia investiga el ataque a Gómez y el historial delictivo del mismo hombre. En el año 2024, había sido apartado de la barra brava del club luego del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la Los Guerreros perteneciente también a ese equipo de fútbol.