“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché”: la tristeza de Franco Colapinto tras el GP de Italia de F1

Franco Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia. Foto: X / @SC_ESPN.

Franco Colapinto vivió un Gran Premio de Italia de Fórmula 1 cargado de emociones. El piloto argentino de Alpine tuvo un comienzo prometedor en Monza, avanzó desde el séptimo lugar hasta ubicarse cuarto y se ilusionó con conseguir uno de sus mejores resultados de la temporada.

Sin embargo, un despiste en la sexta vuelta cambió por completo el panorama. El argentino perdió varias posiciones y cayó hasta el decimosexto lugar, obligándose a remontar durante buena parte de la competencia.

Franco Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia. Video: X / @SC_ESPN.

Colapinto finalmente consiguió recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en la novena posición, resultado que le permitió sumar dos puntos para Alpine. Pero, una vez terminada la carrera, la frustración pudo más y el piloto terminó entre lágrimas.

La frustración de Colapinto después de la carrera

“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste”, reconoció Colapinto tras la competencia.

El piloto argentino lamentó especialmente el error que cometió después del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc. En ese momento, Colapinto venía protagonizando una destacada actuación y tenía nuevamente la posibilidad de avanzar posiciones.

Despiste de Franco Colapinto en el GP de Italia. Foto: X / @f1.

La situación fue todavía más dolorosa porque el Alpine había mostrado un buen rendimiento durante todo el fin de semana en Monza. Por eso, Colapinto consideró que tenía condiciones para pelear por un resultado mucho más importante.

Colapinto llegó a estar cuarto en el GP de Italia

El argentino había largado desde la séptima posición y rápidamente logró avanzar en el clasificador. Su ritmo le permitió colocarse cuarto y mantenerse en una posición privilegiada antes del despiste que modificó el desarrollo de su carrera.

A partir de allí comenzó una remontada que le permitió recuperar posiciones hasta terminar dentro de los diez primeros.

Maniobra de Colapinto para pasar a Bearman y Bortoleto. Video: X / sportcenter.

Aunque el noveno puesto significó dos puntos para Alpine, el resultado quedó lejos de las expectativas que había generado su rendimiento inicial.

Una remontada que terminó con puntos para Alpine

Pese al error y a la caída hasta el decimosexto lugar, Colapinto no abandonó la pelea. El argentino consiguió volver a la zona de puntos y completar una recuperación que le permitió cerrar el GP de Italia en el noveno puesto.

El resultado representa una recompensa parcial para Alpine, aunque la reacción de Colapinto después de la carrera dejó en claro que el piloto argentino siente que tenía una oportunidad concreta de conseguir mucho más en Monza.

El noveno lugar le permitió sumar unidades, pero la posibilidad de terminar mucho más adelante quedó como una de las grandes frustraciones del fin de semana para el piloto argentino.