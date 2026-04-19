Rosario Central Vs Sarmiento Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 19/04/2026, a partir de las 20:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

¿Por dónde ver en vivo Rosario Central vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Rosario Central y Sarmiento se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Sarmiento, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Merlos, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Rosario Central recibe a Sarmiento por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Gigante de Arroyito y el pitazo inicial se escuchará a las 20:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!