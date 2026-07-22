Bolívar vs. Grêmio: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Bolívar y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Bolívar vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz.
¿Por dónde ver en vivo Bolívar vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Bolívar y Grêmio se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Bolívar vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.