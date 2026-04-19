Talleres Vs Dep. Riestra Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Talleres vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 19/04/2026, a partir de las 20:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

¿Por dónde ver en vivo Talleres vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Talleres y Dep. Riestra se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Talleres vs. Dep. Riestra, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Echenique, Fernando, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Talleres y Dep. Riestra válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 20:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.