Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Alemania - Costa de Marfil en el Mundial 2026
Alemania - Costa de Marfil en el Mundial 2026 Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Alemania y Costa de Marfil válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Toronto de Toronto.

Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

40´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Ibrahim Sangaré.

37´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ange Bonny fue bloqueado por Manuel Neuer.

35´ Saque de arco para Costa de Marfil

Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.

29´ Gooool de Costa de Marfil

Franck Kessié marca para Costa de Marfil.

29´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Amad Diallo fue bloqueado por Manuel Neuer.

20´ Córner para Alemania

Ejecuta el tiro de esquina Nathaniel Brown.

20´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felix Nmecha fue bloqueado por Christ Inao Oulaï.

17´ Saque de arco para Costa de Marfil

Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.

17´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Jamal Musiala y el remate se va afuera.

16´ Saque de arco para Alemania

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

14´ Saque de arco para Alemania

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

11´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilfried Singo fue bloqueado por Nathaniel Brown.

9´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kai Havertz fue bloqueado por Yahia Fofana.

4´ Fuera de juego en Costa de Marfil

Posición adelantada de Franck Kessié.

0´ Saque de arco para Costa de Marfil

Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.

0´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Kai Havertz y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Toronto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026 será arbitrado por Juan Gabriel Benítez.

Formación confirmada de Alemania

Titulares

  • (1) Manuel Neuer
  • (18) Nathaniel Brown
  • (6) Joshua Kimmich
  • (15) Nico Schlotterbeck
  • (4) Jonathan Tah
  • (10) Jamal Musiala
  • (23) Felix Nmecha
  • (5) Aleksandar Pavlovic
  • (19) Leroy Sane
  • (17) Florian Wirtz
  • (7) Kai Havertz

Suplentes

  • (12) Oliver Baumann
  • (21) Alexander Nübel
  • (3) Waldemar Anton
  • (22) David Raum
  • (2) Antonio Rüdiger
  • (24) Malick Thiaw
  • (20) Nadiem Amiri
  • (25) Assan Ouédraogo
  • (8) Leon Goretzka
  • (13) Pascal Gross
  • (9) Jamie Leweling
  • (16) Angelo Stiller
  • (14) Maximilian Beier
  • (26) Deniz Undav
  • (11) Nick Woltemade

Entrenador: Julian Nagelsmann

Formación confirmada de Costa de Marfil

Titulares

  • (1) Yahia Fofana
  • (20) Emmanuel Agbadou
  • (3) Ghislain Konan
  • (7) Odilon Kossounou
  • (5) Wilfried Singo
  • (8) Franck Kessié
  • (26) Christ Inao Oulaï
  • (18) Ibrahim Sangaré
  • (9) Ange Bonny
  • (11) Yan Diomande
  • (15) Amad Diallo

Suplentes

  • (16) Mohamed Koné
  • (23) Alban Lafont
  • (2) Ousmane Diomande
  • (17) Guela Doué
  • (21) Evan Ndicka
  • (13) Christopher Operi
  • (6) Seko Fofana
  • (25) Parfait Guiagon
  • (4) Jean Michaël Seri
  • (10) Simon Adingra
  • (14) Oumar Diakite
  • (22) Evann Guessand
  • (19) Nicolas Pépé
  • (24) Bazoumana Toure
  • (12) Elye Wahi

Entrenador: Emerse Faé

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Alemania y Costa de Marfil?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Alemania recibe a Costa de Marfil en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección AlemaniaSelección Costa de MarfilMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Mundial 2026:Países Bajos goleó a Suecia por 5 a 1 y es el líder del Grupo F

    Mundial 2026: Países Bajos goleó a Suecia por 5 a 1 y es el líder del Grupo F

  2. Bélgica vs Irán en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Bélgica vs Irán en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. España vs Arabia Saudita en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    España vs Arabia Saudita en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  4. Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  5. Escocia sufrió ente Haití y volvió a ganar en un Mundial después de 36 años

    Escocia sufrió ente Haití y volvió a ganar en un Mundial después de 36 años
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

La despedida de Diego Guelar a Roberto García:“Se va un grande del periodismo argentino”

Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario:“Belgrano fue el primer intelectual liberal”

Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas

Economía

Qué regalar en el Día del Padre:de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Qué regalar en el Día del Padre: de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Internacionales

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Envían a juicio en España a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

El presidente de Bolivia decretó el estado de excepción para desactivar los bloqueos de rutas:“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán