Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Alemania vs Costa de Marfil por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
40´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Ibrahim Sangaré.
37´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ange Bonny fue bloqueado por Manuel Neuer.
35´ Saque de arco para Costa de Marfil
Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.
29´ Gooool de Costa de Marfil
Franck Kessié marca para Costa de Marfil.
29´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Amad Diallo fue bloqueado por Manuel Neuer.
20´ Córner para Alemania
Ejecuta el tiro de esquina Nathaniel Brown.
20´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felix Nmecha fue bloqueado por Christ Inao Oulaï.
17´ Saque de arco para Costa de Marfil
Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.
17´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Jamal Musiala y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Alemania
Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.
14´ Saque de arco para Alemania
Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.
11´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Wilfried Singo fue bloqueado por Nathaniel Brown.
9´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kai Havertz fue bloqueado por Yahia Fofana.
4´ Fuera de juego en Costa de Marfil
Posición adelantada de Franck Kessié.
0´ Saque de arco para Costa de Marfil
Desde el fondo la pone en juego Yahia Fofana.
0´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Kai Havertz y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Toronto, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026 será arbitrado por Juan Gabriel Benítez.
Formación confirmada de Alemania
Titulares
- (1) Manuel Neuer
- (18) Nathaniel Brown
- (6) Joshua Kimmich
- (15) Nico Schlotterbeck
- (4) Jonathan Tah
- (10) Jamal Musiala
- (23) Felix Nmecha
- (5) Aleksandar Pavlovic
- (19) Leroy Sane
- (17) Florian Wirtz
- (7) Kai Havertz
Suplentes
- (12) Oliver Baumann
- (21) Alexander Nübel
- (3) Waldemar Anton
- (22) David Raum
- (2) Antonio Rüdiger
- (24) Malick Thiaw
- (20) Nadiem Amiri
- (25) Assan Ouédraogo
- (8) Leon Goretzka
- (13) Pascal Gross
- (9) Jamie Leweling
- (16) Angelo Stiller
- (14) Maximilian Beier
- (26) Deniz Undav
- (11) Nick Woltemade
Entrenador: Julian Nagelsmann
Formación confirmada de Costa de Marfil
Titulares
- (1) Yahia Fofana
- (20) Emmanuel Agbadou
- (3) Ghislain Konan
- (7) Odilon Kossounou
- (5) Wilfried Singo
- (8) Franck Kessié
- (26) Christ Inao Oulaï
- (18) Ibrahim Sangaré
- (9) Ange Bonny
- (11) Yan Diomande
- (15) Amad Diallo
Suplentes
- (16) Mohamed Koné
- (23) Alban Lafont
- (2) Ousmane Diomande
- (17) Guela Doué
- (21) Evan Ndicka
- (13) Christopher Operi
- (6) Seko Fofana
- (25) Parfait Guiagon
- (4) Jean Michaël Seri
- (10) Simon Adingra
- (14) Oumar Diakite
- (22) Evann Guessand
- (19) Nicolas Pépé
- (24) Bazoumana Toure
- (12) Elye Wahi
Entrenador: Emerse Faé
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Alemania y Costa de Marfil?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Alemania recibe a Costa de Marfil en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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