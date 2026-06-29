Orlando Gill, el héroe inesperado que metió a Paraguay en octavos del Mundial tras eliminar por penales a Alemania

Orlando Gill, el héroe inesperado que metió a Paraguay en octavos del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Rutherford)

En un Mundial donde las potencias parecían reafirmar su dominio, Paraguay rompió todos los pronósticos con una de las gestas más resonantes de la Copa del Mundo 2026: eliminó a Alemania en una dramática definición por penales y se metió en los octavos de final con un protagonista inesperado. Su nombre, hasta hace poco casi desconocido fuera de Asunción, hoy resuena en todo el planeta fútbol: Orlando Gill.

La tarde consagratoria de Orlando Gill ante el poderío de Alemania

El arquero paraguayo emergió como figura absoluta: primero le contuvo el remate a Kai Havertz, leyendo con precisión la ejecución cruzada del experimentado delantero. La atajada no solo levantó a sus compañeros sino que instaló la sensación de que algo histórico podía pasar. Minutos después, completó la hazaña deteniendo el disparo de Nick Woltemade, un joven atacante considerado una de las promesas del fútbol germano.

Orlando Gill fue la gran figura de la Selección de Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Rutherford)

Dos penales atajados en una tanda mundialista (algo que estadísticamente ocurre en menos del 15% de las definiciones), colocaron inmediatamente a Orlando Gill en una dimensión heroica.

Orlando Gill, de promesa silenciosa a figura mundial con Paraguay

La historia de Orlando Gill no está atravesada por grandes campañas europeas ni transferencias millonarias. Formado en el fútbol paraguayo, su desarrollo fue paulatino, con pasos firmes pero lejos de los focos mediáticos. Durante años fue considerado un arquero “seguro pero sin estridencias”, una etiqueta que muchas veces oculta el verdadero valor de quienes sostienen equipos sin protagonismo ofensivo.

Sin embargo, puertas adentro del seleccionado guaraní, su figura era cada vez más valorada. Según datos del cuerpo técnico, Gill tenía uno de los mejores índices de efectividad en penales detenidos durante los entrenamientos: superaba el 30%, casi el doble del promedio profesional. Ese dato, que parecía anecdótico, terminó siendo decisivo en el escenario más grande del fútbol.

Orlando Gill, un especialista en penales con método propio

Más allá de la épica, su actuación no fue fruto del azar. Gill es un estudioso obsesivo. Analiza patrones de ejecución, tendencias corporales y toma de decisiones de los pateadores rivales. Para este partido, Paraguay había preparado un minucioso informe sobre los rematadores alemanes.

Orlando Gill le contuvo un penal a Kai Havertz en el inicio de la tanda de penales entre Paraguay y Alemania. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Pero hay un dato aún más llamativo: Gill casi no utiliza movimientos previos exagerados. A diferencia de muchos arqueros modernos que buscan intimidar o distraer, él apuesta a la quietud y la lectura tardía. “Mientras más te movés, más información le das al rival”, explicó en entrevistas previas al Mundial. Una filosofía contracultural que en esta ocasión resultó letal.

Desde José Luis Chilavert a Justo Villar, Paraguay y una tradición de arqueros decisivos

La actuación de Gill también se inscribe en una tradición histórica del fútbol paraguayo: la de arqueros determinantes en momentos clave. Desde José Luis Chilavert hasta Justo Villar, el arco guaraní fue históricamente un símbolo de carácter y liderazgo.

En este sentido, Gill parece tomar esa posta con una impronta distinta: menos estridente, menos mediática, pero igualmente eficaz. No hay declaraciones altisonantes ni gestos teatrales; hay concentración, cálculo y respuestas en los momentos de máxima presión.

Orlando Gill le detuvo un penal a Nick Woltemade para darle la clasificación a Paraguay en el Mundial. Foto: Reuters (Winslow Townson)

El impacto del histórico triunfo de Paraguay sobre Alemania

La eliminación de Alemania no solo fue un golpe deportivo sino también simbólico. Paraguay no vencía a un campeón del mundo en una fase eliminatoria desde hacía décadas, y lo hizo con una identidad clara: orden defensivo, inteligencia táctica y eficacia en los momentos decisivos.

En términos estadísticos, el equipo sudamericano tuvo menos del 40% de posesión y apenas cuatro remates al arco durante el partido. Aun así, logró sostener el resultado y llevar la definición a su terreno: la resistencia y el temple mundialista.