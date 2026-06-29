Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Alemania choca ante Paraguay, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Boston ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:30, y tú no te lo puedes perder.
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Fixture Mundial 2026:todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos
Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Alemania vs Paraguay en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Alemania y Paraguay por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.