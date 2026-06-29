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Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Alemania y Paraguay por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Alemania vs Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.
Alemania vs Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Alemania choca ante Paraguay, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Boston ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:30, y tú no te lo puedes perder.

Selección AlemaniaSelección ParaguayMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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