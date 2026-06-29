Alemania vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Alemania vs Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Alemania choca ante Paraguay, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Boston ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:30, y tú no te lo puedes perder.