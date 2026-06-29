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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026, Brasil vs. Escocia.
Mundial 2026, Brasil vs. Escocia. Foto: REUTERS
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este lunes 29 de junio habrá 3 partidos, con la participación de Brasil, Alemania y Países Bajos. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 29 de junio

Este lunes 29 de junio juegan Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Brasil vs Japón - 14:00hs - Houston Stadium
  • Alemania vs Paraguay - 17:30hs - Boston Stadium
  • Países Bajos vs Marruecos - 22:00hs - Monterrey Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Brasil vs Japón: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Alemania vs Paraguay: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Países Bajos vs Marruecos: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Mundial 2026, Paraguay vs. Australia
Mundial 2026, Paraguay vs. Australia Foto: REUTERS

Cómo llegaron Brasil y Japón a los 16avos de final del Mundial 2026

Brasil clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo C con 7 puntos, tras empatar 1 a 1 contra Marruecos, golear 3 a 0 a Haití y repetir resultado contra Escocia.

Por su parte, Japón llega tras quedar 2° del Grupo F con 5 puntos, tras empatar 2 a 2 con Países Bajos, golear 4 a 0 a Túnez y empatar 1 a 1 con Suecia.

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Países Bajos vs Marruecos en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

Cuándo y contra quién juega el ganador de Brasil vs Japón en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Brasil y Japón jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Costa de Marfil vs Noruega el domingo 5 de julio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium.

Cómo llegaron Alemania y Paraguay a los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo E con 6 puntos, luego de golear 7 a 1 a Curazao, ganarle 2 a 1 a Costa de Marfil y perder 2 a 1 con Ecuador.

Por su parte, Paraguay llega tras quedar 3° del Grupo D con 4 puntos, tras perder 4 a 1 con EEUU, ganarle 1 a 0 a Turquía y empatar 0 a 0 con Australia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Alemania vs Paraguay en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Alemania y Paraguay jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Francia vs Suecia el sábado 4 de julio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium.

Cómo llegaron Países Bajos y Marruecos a los 16avos de final del Mundial 2026

Países Bajos clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo F con 7 puntos, luego de empatar 2 a 2 ante Japón, golear 5 a 1 a Suecia y vencer 3 a 1 a Túnez.

Por su parte, Marruecos llega tras quedar 2° del Grupo C con 7 puntos, tras empatar 1 a 1 con Brasil, ganarle 1 a 0 a Escocia y triunfar 4 a 2 ante Haití.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Países Bajos vs Marruecos en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Canadá, que le ganó a Sudáfrica. El partido será el sábado 4 de julio a las 14:00hs en el Houston Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección BrasilSelección JapónSelección AlemaniaSelección ParaguaySelección Países BajosSelección Marruecos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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