Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Mundial 2026, Brasil vs. Escocia. Foto: REUTERS

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este lunes 29 de junio habrá 3 partidos, con la participación de Brasil, Alemania y Países Bajos. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este lunes 29 de junio

Este lunes 29 de junio juegan Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Brasil vs Japón - 14:00hs - Houston Stadium

Alemania vs Paraguay - 17:30hs - Boston Stadium

Países Bajos vs Marruecos - 22:00hs - Monterrey Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Brasil vs Japón : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Alemania vs Paraguay : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Países Bajos vs Marruecos: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Mundial 2026, Paraguay vs. Australia Foto: REUTERS

Cómo llegaron Brasil y Japón a los 16avos de final del Mundial 2026

Brasil clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo C con 7 puntos, tras empatar 1 a 1 contra Marruecos, golear 3 a 0 a Haití y repetir resultado contra Escocia.

Por su parte, Japón llega tras quedar 2° del Grupo F con 5 puntos, tras empatar 2 a 2 con Países Bajos, golear 4 a 0 a Túnez y empatar 1 a 1 con Suecia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Brasil vs Japón en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Brasil y Japón jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Costa de Marfil vs Noruega el domingo 5 de julio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium.

Cómo llegaron Alemania y Paraguay a los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo E con 6 puntos, luego de golear 7 a 1 a Curazao, ganarle 2 a 1 a Costa de Marfil y perder 2 a 1 con Ecuador.

Por su parte, Paraguay llega tras quedar 3° del Grupo D con 4 puntos, tras perder 4 a 1 con EEUU, ganarle 1 a 0 a Turquía y empatar 0 a 0 con Australia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Alemania vs Paraguay en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Alemania y Paraguay jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Francia vs Suecia el sábado 4 de julio a las 18:00hs en el Philadelphia Stadium.

Cómo llegaron Países Bajos y Marruecos a los 16avos de final del Mundial 2026

Países Bajos clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo F con 7 puntos, luego de empatar 2 a 2 ante Japón, golear 5 a 1 a Suecia y vencer 3 a 1 a Túnez.

Por su parte, Marruecos llega tras quedar 2° del Grupo C con 7 puntos, tras empatar 1 a 1 con Brasil, ganarle 1 a 0 a Escocia y triunfar 4 a 2 ante Haití.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Países Bajos vs Marruecos en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra Canadá, que le ganó a Sudáfrica. El partido será el sábado 4 de julio a las 14:00hs en el Houston Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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