Rosario Central 0 - 0 Corinthians: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario: Rosario Central 0 - 0 Corinthians.
Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Rosario Central y Corinthians por Copa Libertadores 2026.
97´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
96´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
95´ Cambio en Corinthians
Entra André Ramalho y sale Breno Bidon.
93´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
91´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
91´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Marco Ruben y el remate se va afuera.
89´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
89´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
87´ Cambio en Corinthians
Entra Jesse Lingard y sale Kaio César Andrade Lima.
87´ Cambio en Rosario Central
Entra Alan Rodríguez y sale Agustín Sández.
87´ Cambio en Rosario Central
Entra Marco Ruben y sale Enzo Copetti.
86´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
85´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Elías Verón fue bloqueado por Raniele Almeida Melo.
82´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Ovando fue bloqueado por Raniele Almeida Melo.
84´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
84´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Jaminton Campaz y el remate se va afuera.
84´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Ovando fue bloqueado por Gustavo Henrique Vernes.
83´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
83´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Hugo de Souza Nogueira.
83´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
82´ Cambio en Corinthians
Entra André Carrillo y sale Rodrigo Garro.
79´ Tarjeta roja para Corinthians
Allan Rodrigues de Souza es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.
78´ Cambio en Rosario Central
Entra Elías Verón y sale Emanuel Coronel.
78´ Cambio en Rosario Central
Entra Tomás Badaloni y sale Giovanni Cantizano.
70´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
70´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Jaminton Campaz y el remate se va afuera.
65´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
62´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Hugo de Souza Nogueira.
60´ ¡Tiro desviado de Corinthians!
Disparo de Kaio César Andrade Lima y el remate se va afuera.
59´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
57´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
54´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emanuel Coronel.
52´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
51´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
51´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Gastón Ávila y el remate se va afuera.
48´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
48´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Matheus França Silva.
48´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
45´ Cambio en Rosario Central
Entra Federico Navarro y sale Vicente Pizarro.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito!
Resumen estadístico del primer tiempo.
51´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Gigante de Arroyito! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
50´ Tarjeta amarilla para Corinthians
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Allan Rodrigues de Souza.
49´ Tarjeta amarilla para Corinthians
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matheus França Silva.
49´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
48´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ignacio Ovando y el remate se va afuera.
48´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
47´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enzo Copetti.
46´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
43´ Tarjeta amarilla para Corinthians
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Breno Bidon.
43´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
42´ Tiro en el palo de Corinthians
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Matheus Lima Beltrão Oliveira pega en el palo.
39´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Matheus França Silva.
39´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
35´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giovanni Cantizano fue bloqueado por Gabriel Armando de Abreu.
33´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
32´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
32´ ¡Tiro desviado de Corinthians!
Disparo de Kaio César Andrade Lima y el remate se va afuera.
29´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Ovando fue bloqueado por Matheus França Silva.
31´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
30´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Vicente Pizarro.
29´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
25´ Saque de arco para Corinthians
Desde el fondo la pone en juego Hugo de Souza Nogueira.
20´ ¡Tiro desviado de Corinthians!
Disparo de Pedro Raúl y el remate se va afuera.
16´ ¡Corinthians se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Allan Rodrigues de Souza fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
15´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
11´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Hugo de Souza Nogueira.
10´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
6´ Fuera de juego en Corinthians
Posición adelantada de Pedro Raúl.
3´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Agustín Sández y el remate se va afuera.
4´ Fuera de juego en Rosario Central
Posición adelantada de Giovanni Cantizano.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Corinthians por la Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Andrés Matonte.
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (3) Agustín Sández
- (8) Jaminton Campaz
- (26) Giovanni Cantizano
- (11) Ángel Di María
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (22) Enzo Copetti
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (36) Alvaro Güich
- (15) Facundo Mallo
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (88) Alan Rodríguez
- (16) Tomás Badaloni
- (7) Marcelo Cabrera
- (18) Julián Fernández
- (29) Marco Ruben
Entrenador: Jorge Almirón
Formación confirmada de Corinthians
Titulares
- (1) Hugo Souza
- (3) Gabriel Paulista
- (21) Matheus Bidu
- (2) Matheuzinho
- (13) Gustavo Henrique
- (14) Raniele
- (37) Kaio César
- (7) Breno Bidon
- (8) Rodrigo Garro
- (29) Allan
- (18) Pedro Raúl
Suplentes
- (51) Kauê
- (26) Fabrizio Angileri
- (4) João Pedro
- (20) Pedro Milans
- (5) André Ramalho
- (61) Dieguinho
- (77) Jesse Lingard
- (35) Charles
- (19) André Carrillo
- (23) Matheus Pereira
- (56) Gui Negão
Entrenador: Fernando Diniz
Así va la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Corinthians?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Corinthians en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rosario Central vs. Corinthians:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Corinthians por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.