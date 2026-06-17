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Austria vs. Jordania EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Austria y Jordania por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Austria y Jordania válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 01:00, cuando comiencen las acciones en el estadio San Francisco de Santa Clara.

Austria vs Jordania por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

1´ Saque de arco para Austria

Desde el fondo la pone en juego Alexander Schlager.

1´ ¡Tiro desviado de Jordania!

Disparo de Ehsan Haddad y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el San Francisco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Austria y Jordania por el Mundial 2026 será arbitrado por Dahane Beida.

Formación confirmada de Austria

Titulares

  • (1) Alexander Schlager
  • (8) David Alaba
  • (15) Philipp Lienhart
  • (16) Phillipp Mwene
  • (5) Stefan Posch
  • (20) Konrad Laimer
  • (9) Marcel Sabitzer
  • (4) Xaver Schlager
  • (18) Romano Schmid
  • (6) Nicolas Seiwald
  • (14) Sasa Kalajdzic

Suplentes

  • (13) Patrick Pentz
  • (12) Florian Wiegele
  • (2) David Affengruber
  • (3) Kevin Danso
  • (23) Marco Friedl
  • (25) Michael Svoboda
  • (17) Carney Chukwuemeka
  • (10) Florian Grillitsch
  • (19) Dejan Ljubicic
  • (22) Alexander Prass
  • (26) Alessandro Schöpf
  • (24) Paul Wanner
  • (21) Patrick Wimmer
  • (7) Marko Arnautovic
  • (11) Michael Gregoritsch

Entrenador: Ralf Rangnick

Formación confirmada de Jordania

Titulares

  • (1) Yazeed Abulaila
  • (16) Mohammad Abualnadi
  • (5) Yazan Alarab
  • (23) Ehsan Haddad
  • (3) Abdallah Nasib
  • (20) Mohannad Abutahha
  • (21) Nizar AlRashdan
  • (8) Noor Alrawabdeh
  • (9) Ali Olwan
  • (10) Mousa Altamari
  • (11) Odeh Fakhoury

Suplentes

  • (22) Abdallah Alfakhouri
  • (12) Nour Baniattieh
  • (4) Husam Abudahab
  • (2) Mohammad Abuhasheesh
  • (19) Saed Alrosan
  • (26) Anas Badawi
  • (17) Saleem Obaid
  • (25) Mohammad Aldawoud
  • (14) Rajaei Ayed
  • (6) Amer Jamous
  • (15) Ibrahim Sadeh
  • (18) Mohammad Abu Ghoush
  • (7) Mohammad Abuzrayq
  • (24) Ali Al Azaizeh
  • (13) Mahmoud Almardi

Entrenador: Jamal Sellami

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Austria y Jordania?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Austria vs. Jordania por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Austria recibe a Jordania en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 01:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección AustriaSelección JordaniaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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