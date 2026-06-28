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Argelia vs. Austria EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Argelia y Austria por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Argelia recibe a Austria por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Kansas City y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Argelia vs Austria por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Argelia y Austria?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports2, Flow Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argelia recibe a Austria en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección ArgeliaSelección AustriaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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