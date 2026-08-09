Polémica: el claro penal a Ángel Correa que el VAR ignoró en la derrota de River ante Tigre

Ángel Correa se metió en el área y lo bajaron entre dos defensores. Foto: Olé

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, River cayó por 1 a 0 ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna en un encuentro cruzado por una de las mayores controversias de la jornada. Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet fue víctima de un explícito penal no cobrado que desató la indignación de todo el banco visitante y de los futbolistas en cancha.

La jugada decisiva ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo. Ángel Correa recuperó el balón en la franja central y combinó con Lucas Beltrán, quien le devolvió un pase filtrado al corazón del área. Al ingresar con posición de gol, el exdelantero del Atlético de Madrid cayó impactado por la marca de Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo.

Pese a que las imágenes mostraron un contacto del defensor de Tigre -quien fue al piso e impactó directamente en el gemelo derecho del delantero de River-, el árbitro Andrés Gariano omitió la infracción. Desde la cabina del VAR respaldaron la decisión al considerar que el golpe no ameritaba la pena máxima y se reanudó el juego tras una breve revisión.

La omisión del penal provocó la reacción inmediata de Coudet y de todos los suplentes del Millonario. Al sonar el silbato de final del primer tiempo, Nicolás Otamendi encaró al árbitro para pedir explicaciones por la celeridad en la resolución de la jugada y por los fallos divididos.

“¿Todas las veces van a resolver lo del VAR tan rápido como lo hicieron hoy? ¿La amarilla de Aníbal te parece bien? Ni siquiera fue falta. Tiene que revisar ¿Son profesionales o no? Bueno, tienen que resolver las cosas como tiene que ser”, le recriminó el defensor de 38 años a Gariano camino al vestuario, secundado por el arquero Ezequiel Centurión, quien exigía la revisión en la pantalla del claro penal sobre Correa.

Otamendi tras la derrota ante Tigre: “Ni el árbitro ni el VAR están para estar en una competición como esta”

Concluido el encuentro, el defensor tomó la palabra ante las cámaras de TNT Sports y expresó una postura sumamente tajante respecto a la actuación de la terna arbitral y la omisión del penal no cobrado a favor de River.

“Se ve que ni el árbitro ni el VAR están para estar en una competición como esta. Se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, de que hay que respetarlos cuando se equivocan pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, nada. No entiendo quién es el encargado de los árbitros pero tenemos que lidiar con eso. Tenemos que pelear contra todos y sumar de a tres”, sentenció.