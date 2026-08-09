comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Polémica: el claro penal a Ángel Correa que el VAR ignoró en la derrota de River ante Tigre

En la caída 1-0 del Millonario frente al Matador por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el árbitro Andrés Gariano y el VAR omitieron una infracción sobre el delantero en el área. Tras el encuentro, Nicolás Otamendi apuntó sin filtro contra el desempeño arbitral.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ángel Correa se metió en el área y lo bajaron entre dos defensores.
Ángel Correa se metió en el área y lo bajaron entre dos defensores. Foto: Olé
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, River cayó por 1 a 0 ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna en un encuentro cruzado por una de las mayores controversias de la jornada. Durante el primer tiempo, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet fue víctima de un explícito penal no cobrado que desató la indignación de todo el banco visitante y de los futbolistas en cancha.

La jugada decisiva ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo. Ángel Correa recuperó el balón en la franja central y combinó con Lucas Beltrán, quien le devolvió un pase filtrado al corazón del área. Al ingresar con posición de gol, el exdelantero del Atlético de Madrid cayó impactado por la marca de Nahuel Banegas y Alan Barrionuevo.

Pese a que las imágenes mostraron un contacto del defensor de Tigre -quien fue al piso e impactó directamente en el gemelo derecho del delantero de River-, el árbitro Andrés Gariano omitió la infracción. Desde la cabina del VAR respaldaron la decisión al considerar que el golpe no ameritaba la pena máxima y se reanudó el juego tras una breve revisión.

La omisión del penal provocó la reacción inmediata de Coudet y de todos los suplentes del Millonario. Al sonar el silbato de final del primer tiempo, Nicolás Otamendi encaró al árbitro para pedir explicaciones por la celeridad en la resolución de la jugada y por los fallos divididos.

Contenido Recomendado

Triunfazo de Tigre en Victoria:le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

Triunfazo de Tigre en Victoria: le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

Tigre vs. River Plate:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Tigre vs. River Plate: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

“¿Todas las veces van a resolver lo del VAR tan rápido como lo hicieron hoy? ¿La amarilla de Aníbal te parece bien? Ni siquiera fue falta. Tiene que revisar ¿Son profesionales o no? Bueno, tienen que resolver las cosas como tiene que ser”, le recriminó el defensor de 38 años a Gariano camino al vestuario, secundado por el arquero Ezequiel Centurión, quien exigía la revisión en la pantalla del claro penal sobre Correa.

Otamendi tras la derrota ante Tigre: “Ni el árbitro ni el VAR están para estar en una competición como esta”

Concluido el encuentro, el defensor tomó la palabra ante las cámaras de TNT Sports y expresó una postura sumamente tajante respecto a la actuación de la terna arbitral y la omisión del penal no cobrado a favor de River.

“Se ve que ni el árbitro ni el VAR están para estar en una competición como esta. Se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, de que hay que respetarlos cuando se equivocan pero nunca asumen cuando cometen un error. No nos están cobrando las chiquitas, nada. No entiendo quién es el encargado de los árbitros pero tenemos que lidiar con eso. Tenemos que pelear contra todos y sumar de a tres”, sentenció.

River PlateNicolás Otamendi
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

    La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

  2. De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi:el comunicado de la clínica en Rosario

    De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

  3. Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

    Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

  4. Jorge Messi y Celia Cuccittini:cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

    Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

  5. En fotos:Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario

    En fotos: Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse