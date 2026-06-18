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Canadá vs. Catar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Canadá y Catar por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Canadá vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026.
Canadá vs Qatar por el Grupo B del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Canadá y Catar válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio BC Place Stadium de Vancouver.

Canadá vs Catar por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Canadá y Catar por el Mundial 2026 será arbitrado por Cristián Garay.

Formación confirmada de Canadá

Titulares

  • (16) Maxime Crépeau
  • (13) Derek Cornelius
  • (2) Alistair Johnston
  • (22) Richie Laryea
  • (4) Luc De Fougerolles
  • (7) Stephen Eustáquio
  • (8) Ismael Koné
  • (20) Ali Ahmed
  • (17) Tajon Buchanan
  • (10) Jonathan David
  • (9) Cyle Larin

Suplentes

  • (18) Owen Goodman
  • (1) Dayne St. Clair
  • (19) Alphonso Davies
  • (15) Moise Bombito
  • (23) Niko Sigur
  • (5) Joel Waterman
  • (6) Mathieu Choiniere
  • (11) Liam Millar
  • (21) Jonathan Osorio
  • (25) Nathan Saliba
  • (14) Jacob Shaffelburg
  • (24) Promise David
  • (26) Jayden Nelson
  • (12) Tani Oluwaseyi

Entrenador: Jesse Marsch

Formación confirmada de Catar

Titulares

  • (1) Mahmoud Abunada
  • (5) Jassem Gaber
  • (14) Homam Ahmed
  • (13) Ayoub Aloui
  • (2) Pedro Miguel
  • (16) Boualem Khoukhi
  • (4) Issa Laye
  • (23) Assim Madibo
  • (11) Akram Afif
  • (8) Edmilson Junior
  • (15) Yusuf Abdurisag

Suplentes

  • (22) Meshaal Barsham
  • (21) Salah Zakaria
  • (18) Sultan Al Brake
  • (25) Alhashmi Alhussein
  • (3) Lucas Mendes
  • (17) Ahmed Alganehi
  • (12) Karim Boudiaf
  • (20) Ahmed Fathy
  • (6) Abdulaziz Hatem
  • (7) Ahmed Alaaeldin
  • (19) Almoez Ali
  • (10) Hassan Alhaydos
  • (24) Tahsin Mohammed
  • (26) Mohamed Manai
  • (9) Mohammed Muntari

Entrenador: Julen Lopetegui

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Canadá y Catar?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Canadá vs. Catar por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Canadá recibe a Catar en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección CanadáSelección QatarMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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