Canadá vs. Catar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canadá vs Catar por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Canadá y Catar por el Mundial 2026 será arbitrado por Cristián Garay.
Formación confirmada de Canadá
Titulares
- (16) Maxime Crépeau
- (13) Derek Cornelius
- (2) Alistair Johnston
- (22) Richie Laryea
- (4) Luc De Fougerolles
- (7) Stephen Eustáquio
- (8) Ismael Koné
- (20) Ali Ahmed
- (17) Tajon Buchanan
- (10) Jonathan David
- (9) Cyle Larin
Suplentes
- (18) Owen Goodman
- (1) Dayne St. Clair
- (19) Alphonso Davies
- (15) Moise Bombito
- (23) Niko Sigur
- (5) Joel Waterman
- (6) Mathieu Choiniere
- (11) Liam Millar
- (21) Jonathan Osorio
- (25) Nathan Saliba
- (14) Jacob Shaffelburg
- (24) Promise David
- (26) Jayden Nelson
- (12) Tani Oluwaseyi
Entrenador: Jesse Marsch
Formación confirmada de Catar
Titulares
- (1) Mahmoud Abunada
- (5) Jassem Gaber
- (14) Homam Ahmed
- (13) Ayoub Aloui
- (2) Pedro Miguel
- (16) Boualem Khoukhi
- (4) Issa Laye
- (23) Assim Madibo
- (11) Akram Afif
- (8) Edmilson Junior
- (15) Yusuf Abdurisag
Suplentes
- (22) Meshaal Barsham
- (21) Salah Zakaria
- (18) Sultan Al Brake
- (25) Alhashmi Alhussein
- (3) Lucas Mendes
- (17) Ahmed Alganehi
- (12) Karim Boudiaf
- (20) Ahmed Fathy
- (6) Abdulaziz Hatem
- (7) Ahmed Alaaeldin
- (19) Almoez Ali
- (10) Hassan Alhaydos
- (24) Tahsin Mohammed
- (26) Mohamed Manai
- (9) Mohammed Muntari
Entrenador: Julen Lopetegui
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Canadá y Catar?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Canadá vs. Catar por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Canadá recibe a Catar en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Canadá vs Catar en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Canadá y Catar por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.