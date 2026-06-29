Canadá y un Mundial histórico: las marcas que rompió en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Canadá en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección de Canadá se encuentra disputando un Mundial 2026 histórico en el cual no solo es anfitrión, sino que alcanzó varias marcas increíbles durante su camino a los octavos de final.

El elenco dirigido por el entrenador estadounidense Jesse Marsch le ganó a Sudáfrica 1 a 0 este domingo, en un triunfo agónico que fue sentenciado en los últimos minutos del encuentro, y espera por el ganador entre los Países Bajos y Marruecos para conocer su rival en 8vos, en un partido programado para el próximo sábado 4 de julio a las 14:00 (horario argentino).

En el primer Mundial de la historia con tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México están teniendo un gran andar, con “Les Rouges” consolidándose como el primer equipo clasificado a octavos de final en el certamen.

Jesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cuáles son las marcas que rompió Canadá este Mundial

En lo que es apenas su tercera participación de una Copa del Mundo, Canadá se estrenó con un empate 1 a 1 ante Bosnia, por lo que pudo sumar el primer punto de su historia en el certamen, ya que entre sus participaciones en México 1986 y Qatar 2022 se había retirado sin sumar ninguna unidad.

Además, en la segunda fecha registró su primer triunfo en el máximo torneo, al imponerse por un categórico 6 a 0 ante Qatar, que terminó el partido con nueve hombres.

A pesar de perder por 2 a 1 con Suiza en la última fecha de la zona B, el elenco canadiense cumplió al sentenciar la mejor fase de grupos de su historia, con cuatro puntos, y alcanzar su primera clasificación en un Mundial.

Sus primeras vallas invictas también llegaron en esta Copa del Mundo, ante Qatar y Sudáfrica. Por último, su inolvidable victoria por 6-0 ante Qatar permitió que el conjunto canadiense ya confirmara que está disputando su cita mundialista con más goles.

La Selección de Canadá en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

En esa línea, había convertido solo dos en 2022 y ninguno en 1986, y posiciona al delantero Jonathan David como el máximo goleador canadiense en Mundiales de forma parcial, ya que pudo marcar en tres oportunidades.

Además, en un Mundial que cuenta con varias particularidades al tratarse del primero disputado por 48 seleccionados y organizado en tres países distintos, Canadá jugó el primer encuentro de dieciseisavos de final de la historia de los Mundiales ante el conjunto sudafricano y, como el encuentro se disputó en Los Ángeles, fue el primer seleccionado organizador que jugó un partido mundialista en territorio extranjero.