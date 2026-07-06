El paraíso verde bonaerense a una 1 hora de CABA donde se puede pasar el día y apreciar a un majestuoso ciervo autóctono

Este espacio natural resguarda humedales del Delta del Paraná y es uno de los pulmones verdes más importantes de Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar

A solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se presenta como una escapada ideal para desconectar sin necesidad de viajar lejos. En pleno partido de Campana, este espacio protegido resguarda miles de hectáreas de humedales, hogar de una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina.

Qué es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y dónde queda

Ubicado en la Provincia de Buenos Aires, el parque conserva unas 2.500 hectáreas donde conviven ambientes del Delta del Paraná, la Pampa y el Espinal. Se trata de un Sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional por su biodiversidad y su valor ecológico.

El área tiene además un fuerte componente histórico. Durante el siglo XIX, estas tierras formaron parte de la Estancia Otamendi, clave en el desarrollo económico regional con actividades agrícolas, ganaderas y la producción de ladrillos, impulsadas por la expansión del ferrocarril en la zona.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Foto: argentina.gob.ar

Hoy, ese pasado convive con la conservación: el parque protege especies como el ciervo de los pantanos, el más grande de Sudamérica, y una diversidad de aves que atrae a visitantes de todo el país y del exterior.

Cómo llegar a este paraíso verde desde CABA

El acceso es sencillo desde la ciudad. Se puede llegar en auto tomando la Ruta Nacional 9 hasta Campana, y desde allí seguir las indicaciones hacia el parque. Otra alternativa es combinar tren y bicicleta o transporte local, aprovechando la cercanía con la estación Rómulo Otamendi.

Dentro del área, uno de los recorridos más buscados es el Camino Islas Malvinas, un trayecto de unos 5 kilómetros que atraviesa el humedal y permite observar flora y fauna en su estado más puro.

Acceso gratuito y horarios: todo lo que necesitás saber antes de tu visita

El Parque está abierto todos los días del año de 10 a 18. El ingreso al parque es gratuito, pero es obligatorio registrarse al llegar. El predio cuenta con áreas de picnic equipadas para pasar el día, lo que lo convierte en una opción ideal para familias, grupos de amigos o salidas en pareja.

Entre las recomendaciones principales, se destaca no hacer fuego en ningún sector del área protegida y respetar las normas de conservación. Además, durante ciertos fines de semana se puede visitar una ecoferia con productos locales y artesanías.

Avistaje de aves: los mejores horarios para descubrir más de 300 especies

Uno de los grandes atractivos del parque es su riqueza ornitológica. Con más de 300 especies registradas, el lugar es considerado un Área de Importancia para la Conservación de las Aves.

Los momentos ideales para el avistaje son el amanecer, entre las 6 y las 8, y el atardecer, entre las 16 y las 18. Entre las especies destacadas aparece la pajonalera de pico recto, un ave endémica que despierta el interés de especialistas y aficionados.

Para disfrutar mejor la experiencia, se recomienda llevar binoculares y guías de identificación.

Ubicado en Campana, este espacio natural resguarda humedales del Delta del Paraná y es uno de los pulmones verdes más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar

Sendero Historias del Pastizal: un recorrido accesible con vistas a la Laguna Grande

Dentro de las opciones de senderismo, el Sendero Historias del Pastizal es uno de los más completos y accesibles. Con una extensión de aproximadamente 1000 metros, permite recorrer ambientes típicos del pastizal pampeano y conocer elementos históricos de la antigua estancia.

El camino conduce hasta un mirador con vistas privilegiadas a la Laguna Grande y al humedal, ofreciendo una postal perfecta para quienes buscan conectarse con la naturaleza sin grandes exigencias físicas.

Sendero Guardianes de la Barranca: trekking y aventura en el bosque

Para quienes prefieren una experiencia más intensa, el Sendero Guardianes de la Barranca invita a internarse en un bosque de barranca y descubrir otra perspectiva del paisaje.

Este recorrido, de menor extensión pero con dificultad media, conecta con el sendero principal y lleva hasta un segundo mirador desde el cual es posible observar el entorno desde lo alto.

Ubicado en Campana, este espacio natural resguarda humedales del Delta del Paraná y es uno de los pulmones verdes más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Foto: argentina.gob.ar

Además, el parque suma propuestas como el Vivero de Plantas Nativas Don Juan, donde se trabaja en la conservación de especies locales, consolidando el lugar como uno de los espacios naturales más valiosos cerca de la ciudad.