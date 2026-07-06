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Asueto por Argentina vs Egipto: una provincia libera a empleados públicos y alumnos para ver el Mundial

La medida regirá exclusivamente este martes 7 de julio y permitirá que trabajadores, estudiantes y docentes puedan seguir las alternativas de un encuentro considerado de gran relevancia para el país.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Selección Argentina se enfrentará a Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina se enfrentará a Egipto en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Sam Navarro)
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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmó su adhesión al asueto administrativo y escolar dispuesto por el Gobierno de Tucumán con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida, establecida por la intendente Rossana Chahla, regirá exclusivamente este martes 7 de julio y permitirá que trabajadores de la administración pública municipal, alumnos y docentes puedan seguir las alternativas de un encuentro considerado de gran relevancia para el país.

Asueto en San Miguel de Tucumán: cómo afectará la atención municipal

Como consecuencia de la decisión, desde las 12:00 del mediodía no habrá atención al público en las dependencias administrativas de la comuna capitalina. Asimismo, se suspendieron las actividades en las escuelas y jardines de infantes que dependen directamente de la gestión municipal.

Desde la administración local explicaron que la disposición busca acompañar la medida impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y facilitar que la comunidad pueda seguir el desempeño del seleccionado nacional en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

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Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP
Tucumán decretó asueto este martes 7 y suspendió las actividades en las escuelas y jardines de infantes. Foto: NA

La resolución tendrá vigencia únicamente durante la jornada del martes y alcanzará tanto al ámbito administrativo como al educativo bajo la órbita municipal.

Argentina vs. Egipto: habrá guardias para garantizar los servicios esenciales

Pese a la suspensión de actividades habituales, las autoridades municipales aseguraron que la prestación de los servicios esenciales estará garantizada mediante un esquema especial de guardias operativas.

Según se informó, distintas áreas de la comuna mantendrán personal de servicio para atender eventuales emergencias y asegurar el normal funcionamiento de las prestaciones consideradas indispensables para los vecinos de la capital tucumana.

De esta manera, San Miguel de Tucumán se suma al asueto dispuesto por la Provincia en la antesala del esperado cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, un encuentro que mantiene en vilo a millones de hinchas y que definirá el pase a los cuartos de final del certamen internacional.

La posible formación de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

La formación de la Selección Argentina contra Austria, por el Grupo J, del Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Egipto ante Argentina por el Mundial 2026

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marwan Attia, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Mundial 2026TucumánAsueto
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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