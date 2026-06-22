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Francia vs. Irak EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Francia y Irak por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Francia vs Irak por el Grupo I.
Francia vs Irak por el Grupo I. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Francia y Irak por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 18:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Filadelfia de Philadelphia.

Francia vs Irak por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

7´ ¡Francia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Ibrahim Bayesh.

7´ Córner para Francia

Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.

5´ Tarjeta amarilla para Irak

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Amir AlAmmari.

1´ Saque de arco para Irak

Desde el fondo la pone en juego Ahmed Basil.

1´ ¡Tiro desviado de Francia!

Disparo de Manu Koné y el remate se va afuera.

0´ Saque de arco para Francia

Desde el fondo la pone en juego Mike Maignan.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Francia y Irak por el Mundial 2026 será arbitrado por Drew Fischer.

Formación confirmada de Francia

Titulares

  • (16) Mike Maignan
  • (3) Lucas Digne
  • (5) Jules Koundé
  • (17) William Saliba
  • (4) Dayot Upamecano
  • (12) Bradley Barcola
  • (7) Ousmane Dembélé
  • (6) Manu Koné
  • (11) Michael Olise
  • (14) Adrien Rabiot
  • (10) Kylian Mbappé

Suplentes

  • (23) Robin Risser
  • (1) Brice Samba
  • (2) Malo Gusto
  • (19) Theo Hernández
  • (21) Lucas Hernández
  • (15) Ibrahima Konaté
  • (26) Maxence Lacroix
  • (25) Maghnes Akliouche
  • (24) Rayan Cherki
  • (13) N'Golo Kanté
  • (8) Aurélien Tchouaméni
  • (18) Warren Zaire Emery
  • (20) Désiré Doué
  • (22) Jean-Philippe Mateta
  • (9) Marcus Thuram

Entrenador: Didier Deschamps

Formación confirmada de Irak

Titulares

  • (22) Ahmed Basil
  • (3) Hussein Ali
  • (4) Zaid Tahseen
  • (5) Akam Hashim
  • (23) Merchas Doski
  • (16) Amir AlAmmari
  • (24) Zaid Ismael
  • (8) Ibrahim Bayesh
  • (14) Zidane Iqbal
  • (11) Ahmed Qasim
  • (18) Aymen Hussein

Suplentes

  • (12) Jalal Hassan
  • (1) Fahad Talib
  • (25) Mustafa Saadoon
  • (6) Munaf Younus
  • (26) Frans Putros
  • (15) Ahmed Maknazi
  • (2) Rebin Sulaka
  • (7) Youssef Amyn
  • (20) Aimar Sher
  • (19) Kevin Yakob
  • (9) Ali Al Hamadi
  • (17) Ali Jassim
  • (21) Marko Farji
  • (10) Mohanad Ali
  • (13) Ali Yousif

Entrenador: Graham Arnold

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Francia y Irak?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a Irak en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección FranciaSelección IrakMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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