Francia vs. Irak EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Francia vs Irak por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
7´ ¡Francia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michael Olise fue bloqueado por Ibrahim Bayesh.
7´ Córner para Francia
Ejecuta el tiro de esquina Ousmane Dembélé.
5´ Tarjeta amarilla para Irak
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Amir AlAmmari.
1´ Saque de arco para Irak
Desde el fondo la pone en juego Ahmed Basil.
1´ ¡Tiro desviado de Francia!
Disparo de Manu Koné y el remate se va afuera.
0´ Saque de arco para Francia
Desde el fondo la pone en juego Mike Maignan.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Francia y Irak por el Mundial 2026 será arbitrado por Drew Fischer.
Formación confirmada de Francia
Titulares
- (16) Mike Maignan
- (3) Lucas Digne
- (5) Jules Koundé
- (17) William Saliba
- (4) Dayot Upamecano
- (12) Bradley Barcola
- (7) Ousmane Dembélé
- (6) Manu Koné
- (11) Michael Olise
- (14) Adrien Rabiot
- (10) Kylian Mbappé
Suplentes
- (23) Robin Risser
- (1) Brice Samba
- (2) Malo Gusto
- (19) Theo Hernández
- (21) Lucas Hernández
- (15) Ibrahima Konaté
- (26) Maxence Lacroix
- (25) Maghnes Akliouche
- (24) Rayan Cherki
- (13) N'Golo Kanté
- (8) Aurélien Tchouaméni
- (18) Warren Zaire Emery
- (20) Désiré Doué
- (22) Jean-Philippe Mateta
- (9) Marcus Thuram
Entrenador: Didier Deschamps
Formación confirmada de Irak
Titulares
- (22) Ahmed Basil
- (3) Hussein Ali
- (4) Zaid Tahseen
- (5) Akam Hashim
- (23) Merchas Doski
- (16) Amir AlAmmari
- (24) Zaid Ismael
- (8) Ibrahim Bayesh
- (14) Zidane Iqbal
- (11) Ahmed Qasim
- (18) Aymen Hussein
Suplentes
- (12) Jalal Hassan
- (1) Fahad Talib
- (25) Mustafa Saadoon
- (6) Munaf Younus
- (26) Frans Putros
- (15) Ahmed Maknazi
- (2) Rebin Sulaka
- (7) Youssef Amyn
- (20) Aimar Sher
- (19) Kevin Yakob
- (9) Ali Al Hamadi
- (17) Ali Jassim
- (21) Marko Farji
- (10) Mohanad Ali
- (13) Ali Yousif
Entrenador: Graham Arnold
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Francia y Irak?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Francia recibe a Irak en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Francia vs Irak en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Francia y Irak por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.