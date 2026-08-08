Tiene menos de mil habitantes y fue elegido para competir entre los pueblos más lindos del mundo: la joya escondida de la Patagonia

Puerto Pirámides es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Chubut

En un rincón de la costa de Chubut, rodeado por acantilados, mar y fauna silvestre, Puerto Pirámides volvió a ponerse en el radar internacional. La localidad fue elegida entre las representantes argentinas para competir en los Best Tourism Villages 2026, el programa de ONU Turismo que distingue a los mejores destinos rurales del mundo.

Con menos de mil habitantes y una vida marcada por el ritmo de la naturaleza, el pueblo es conocido por ser la principal puerta de entrada a Península Valdés, uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Puerto Pirámides: un santuario natural donde las protagonistas son las ballenas

La fama de Puerto Pirámides trasciende las frontera sargentinas gracias a la presencia de la ballena franca austral, que cada año llega a las aguas del Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ejemplares jóvenes.

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, Chubut. Foto: Puerto Madryn Excursiones.

Entre junio y diciembre, las embarcaciones parten desde la playa del pueblo para realizar uno de los espectáculos naturales más impactantes del país. De hecho, es el único lugar de Argentina habilitado para realizar avistajes embarcados de esta especie.

Pero las ballenas no son las únicas protagonistas. En los alrededores también es posible observar orcas, lobos marinos, elefantes marinos, toninas y pingüinos, además de una enorme diversidad de aves costeras y de estepa.

Por qué Puerto Pirámides fue elegido para representar a la Argentina

La candidatura argentina fue definida luego de una evaluación técnica en la que participaron 56 postulaciones provenientes de 19 provincias. El programa de ONU Turismo no premia únicamente la belleza de los paisajes, sino también aspectos vinculados al desarrollo sostenible, la preservación cultural, la integración comunitaria y la protección del patrimonio natural.

Puerto Pirámides, en Chubut. Foto: Administración Área Natural Protegida Península Valdés.

En ese contexto, Puerto Pirámides logró destacarse por un modelo turístico estrechamente ligado a la conservación ambiental, una condición fundamental para una comunidad que vive dentro de una de las áreas protegidas más importantes de Sudamérica.

Qué son los Best Tourism Villages de ONU Turismo

La iniciativa nació en 2021 con el objetivo de reconocer a pequeñas localidades rurales de menos de 15.000 habitantes que utilizan el turismo como una herramienta para generar desarrollo sin perder su identidad.

Las candidaturas son evaluadas en distintas áreas relacionadas con sostenibilidad, manejo del destino, recursos naturales y culturales, infraestructura, seguridad y calidad de vida de las comunidades locales. Argentina ya suma varios reconocimientos en ediciones anteriores y entre los pueblos distinguidos aparecen:

Trevelin y Gaiman (Chubut)

Caspalá y Maimará (Jujuy)

Villa Tulumba y San Javier y Yacanto (Córdoba)

La Carolina (San Luis)

Caviahue-Copahue (Neuquén)

Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes)

Puerto Pirámides es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Chubut

Los otros 7 pueblos argentinos que competirán este 2026

Además de Puerto Pirámides, la Argentina postuló a otras siete localidades para la edición 2026 del certamen internacional. La lista incluye a:

Cachi (Salta)

El Trapiche (San Luis)

Mar de las Pampas (Buenos Aires)

Tafí del Valle (Tucumán)

Villa Sanagasta (La Rioja)

Zenón Pereyra (Santa Fe)

Cada uno representa una región diferente del país y busca mostrar la diversidad de las experiencias rurales argentinas, desde los Valles Calchaquíes y las sierras cordobesas hasta la costa atlántica y la Patagonia.

Puerto Pirámides, en Chubut. Foto: Administración Área Natural Protegida Península Valdés.

La decisión final se conocerá hacia fines del 2026, cuando ONU Turismo anuncie cuáles serán los pueblos distinguidos a nivel mundial. Mientras espera ese resultado, Puerto Pirámides ya logró algo importante: volver a ubicar a la Patagonia argentina entre los destinos rurales más admirados del planeta.