Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
8´ Saque de arco para Inglaterra
Desde el fondo la pone en juego Jordan Pickford.
4´ Fuera de juego en Ghana
Posición adelantada de Iñaki Williams.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Boston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 será arbitrado por Said Martínez.
Formación confirmada de Inglaterra
Titulares
- (1) Jordan Pickford
- (6) Marc Guéhi
- (24) Reece James
- (2) Ezri Konsa
- (25) Djed Spence
- (8) Elliot Anderson
- (10) Jude Bellingham
- (4) Declan Rice
- (18) Anthony Gordon
- (9) Harry Kane
- (20) Noni Madueke
Suplentes
- (23) James Trafford
- (13) Dean Henderson
- (15) Dan Burn
- (12) Trevoh Chalobah
- (26) Jarell Quansah
- (5) John Stones
- (14) Jordan Henderson
- (16) Kobbie Mainoo
- (3) Nico O´Reilly
- (17) Morgan Rogers
- (21) Eberechi Eze
- (11) Marcus Rashford
- (7) Bukayo Saka
- (22) Ivan Toney
- (19) Ollie Watkins
Entrenador: Thomas Tuchel
Formación confirmada de Ghana
Titulares
- (16) Benjamin Asare
- (4) Jonas Adjetey
- (14) Gideon Mensah
- (18) Jerome Opoku
- (26) Marvin Senaya
- (5) Thomas Partey
- (11) Antoine Semenyo
- (8) Kwasi Sibo
- (3) Caleb Yirenkyi
- (9) Jordan Ayew
- (19) Iñaki Williams
Suplentes
- (12) Joseph Anang
- (1) Lawrence Ati Zigi
- (2) Alidu Seidu
- (17) Abdul Rahman Baba
- (23) Derrick Luckassen
- (6) Abdul Mumin
- (21) Kojo Peprah
- (20) Augustine Boakye
- (15) Elisha Owusu
- (25) Prince Adu
- (13) Christopher Bonsu Baah
- (7) Fatawu Issahaku
- (24) Ernest Nuamah
- (22) Kamaldeen Sulemana
- (10) Brandon Thomas-Asante
Entrenador: Carlos Queiroz
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Inglaterra y Ghana?
Argentina: DGO, Disney+, DSports, Telefe se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inglaterra recibe a Ghana en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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