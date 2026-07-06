Los memes de México vs Inglaterra por los octavos de final: el mapa viral de Argentina y el deseo de “que pierdan los dos”

México vs Inglaterra por los octavos de final. Foto: REUTERS

México e Inglaterra protagonizaron este domingo 5 de julio un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026. Como era de esperarse para este encuentro entre dos selecciones “rivales” de Argentina, las redes sociales se llenaron de memes, videos y comentarios cargados de ingenio y humor.

Uno de los principales puntos que se tocaron es la “pica” entre los hinchas argentinos con los mexicanos e ingleses y un posible cruce en semifinales.

Desde frases como “quiero que pierdan los dos”, o “hoy soy más inglés que...”, el ingenio se hizo sentir en redes sociales, donde se apuntó a la enemistad en la Copa del Mundo.

Los mejores memes de México vs Inglaterra

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X

Los memes de México vs Inglaterra por octavos de final del Mundial 2026. Foto: Captura X