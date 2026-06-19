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México vs. Rep. de Corea EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre México y Rep. de Corea por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre México y Rep. de Corea válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 22:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Guadalajara de Zapopan.

México vs Rep. de Corea por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

16´ Fuera de juego en México

Posición adelantada de Jorge Sánchez.

15´ Fuera de juego en Rep. de Corea

Posición adelantada de Son Heungmin.

9´ Saque de arco para México

Desde el fondo la pone en juego Raúl Rangel.

7´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Brian Gutiérrez fue bloqueado por Kim Seunggyu.

6´ ¡México se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Roberto Alvarado fue bloqueado por Kim Seunggyu.

4´ Saque de arco para Rep. de Corea

Desde el fondo la pone en juego Kim Minjae.

3´ Tarjeta amarilla para Rep. de Corea

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lee Kangin.

0´ Fuera de juego en Rep. de Corea

Posición adelantada de Lee Jaesung.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guadalajara, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de México y Rep. de Corea por el Mundial 2026 será arbitrado por Gustavo Tejera.

Formación confirmada de México

Titulares

  • (1) Raúl Rangel
  • (4) Edson Álvarez
  • (23) Jesús Gallardo
  • (2) Jorge Sánchez
  • (5) Johan Vásquez
  • (26) Brian Gutiérrez
  • (6) Erik Lira
  • (7) Luis Romo
  • (25) Roberto Alvarado
  • (9) Raúl Jiménez
  • (16) Julián Quiñones

Suplentes

  • (12) Carlos Acevedo
  • (13) Guillermo Ochoa
  • (20) Mateo Chávez
  • (15) Israel Reyes
  • (24) Luis Chávez
  • (8) Álvaro Fidalgo
  • (19) Gilberto Mora
  • (17) Orbelí­n Pineda
  • (18) Obed Vargas
  • (11) Santiago Giménez
  • (14) Armando González
  • (21) César Huerta
  • (22) Guillermo Martínez
  • (10) Alexis Vega

Entrenador: Javier Aguirre

Formación confirmada de Rep. de Corea

Titulares

  • (1) Kim Seunggyu
  • (4) Kim Minjae
  • (15) Kim Moonhwan
  • (2) Lee Hanbeom
  • (22) Seol Youngwoo
  • (6) Hwang Inbeom
  • (3) Lee Gihyuk
  • (10) Lee Jaesung
  • (19) Lee Kangin
  • (8) Paik Seungho
  • (7) Son Heungmin

Suplentes

  • (21) Jo Hyeonwoo
  • (12) Song Bumkeun
  • (23) Jens Castrop
  • (14) Cho Wije
  • (5) Kim Taehyeon
  • (13) Lee Taeseok
  • (16) Park Jinseob
  • (17) Bae Junho
  • (25) Eom Jisung
  • (11) Hwang Heechan
  • (24) Kim Jingyu
  • (26) Lee Donggyeong
  • (20) Yang Hyunjun
  • (9) Cho Guesung
  • (18) Oh Hyeongyu

Entrenador: Hong Myungbo

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de México y Rep. de Corea?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Rep. de Corea por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Rep. de Corea en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección MéxicoSelección Corea del SurMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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