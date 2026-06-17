Con Cristiano Ronaldo como principal “víctima”: los memes del empate entre Portugal y Congo por el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo. Foto: REUTERS

Portugal empató 1 a 1 contra la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 por la primera fecha del Grupo K y las redes sociales no perdonaron. Luego de las grandes actuaciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, se esperaba que Cristiano Ronaldo de cátedra ante una selección de menor orden, pero el “Bicho” pasó desapercibido durante el encuentro y fue la principal víctima de los memes.

Los memes del empate entre Portugal y el Congo

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Cuándo vuelve a jugar CR7: próximos partidos del Grupo K

Las próximas fechas del Grupo K del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

Portugal vs Uzbekistán: martes 23 de junio a las 14:00hs en el Houston Stadium

Colombia vs RD del Congo: martes 23 de junio a las 23:00hs en el Guadalajara Stadium

Fecha 3