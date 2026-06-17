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Con Cristiano Ronaldo como principal “víctima”: los memes del empate entre Portugal y Congo por el Mundial 2026

Luego de las grandes actuaciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, se esperaba que CR7 de cátedra ante una selección de menor orden, pero tuvo un mal partido y fue la principal víctima de las redes sociales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo.
Cristiano Ronaldo en el 1 a 1 de Portugal contra Congo. Foto: REUTERS
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Portugal empató 1 a 1 contra la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 por la primera fecha del Grupo K y las redes sociales no perdonaron. Luego de las grandes actuaciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, se esperaba que Cristiano Ronaldo de cátedra ante una selección de menor orden, pero el “Bicho” pasó desapercibido durante el encuentro y fue la principal víctima de los memes.

Los memes del empate entre Portugal y el Congo

Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X
Memes del empate entre Portugal y Congo. Foto: Captura X

Cuándo vuelve a jugar CR7: próximos partidos del Grupo K

Las próximas fechas del Grupo K del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • Portugal vs Uzbekistán: martes 23 de junio a las 14:00hs en el Houston Stadium
  • Colombia vs RD del Congo: martes 23 de junio a las 23:00hs en el Guadalajara Stadium

Fecha 3

  • Colombia vs Portugal: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Miami Stadium
  • RD del Congo vs Uzbekistán: sábado 27 de junio a las 20:30hs en el Atlanta Stadium
Selección PortugalMemesCristiano RonaldoSelección Congo RDMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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