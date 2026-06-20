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Turquía vs. Paraguay EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Turquía y Paraguay por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Turquía y Paraguay por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 00:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio San Francisco de Santa Clara.

Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

45´ Cambio en Turquía

Entra Baris Yilmaz y sale Kerem Aktürkoglu.

45´ Cambio en Paraguay

Entra Damián Bobadilla y sale Isidro Pitta.

Resumen estadístico del primer tiempo.

55´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el San Francisco! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

54´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Gustavo Gómez.

53´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Abdulkerim Bardakci fue bloqueado por Andrés Cubas.

52´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

52´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Ismail Yüksek y el remate se va afuera.

51´ Saque de arco para Turquía

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

50´ Saque de arco para Paraguay

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

50´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Ismail Yüksek y el remate se va afuera.

46´ Roja directa para Paraguay

¡A las duchas! El jugador de Paraguay Miguel Ángel Almirón es expulsado del partido.

44´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Omar Alderete.

40´ Fuera de juego en Paraguay

Posición adelantada de Isidro Pitta.

36´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan José Cáceres fue bloqueado por Ugurcan Cakir.

35´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kenan Yildiz fue bloqueado por Omar Alderete.

34´ Tiro en el palo de Turquía

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Mert Müldür pega en el palo.

30´ Fuera de juego en Turquía

Posición adelantada de Merih Demiral.

29´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kenan Yildiz fue bloqueado por Orlando Gill.

29´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

24´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Arda Güler fue bloqueado por Omar Alderete.

22´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

22´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Diego Gómez.

20´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Juan José Cáceres.

20´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

18´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

15´ Fuera de juego en Paraguay

Posición adelantada de Isidro Pitta.

14´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kenan Yildiz fue bloqueado por .

14´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Arda Güler.

13´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Arda Güler y el remate se va afuera.

10´ Saque de arco para Turquía

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

10´ ¡Tiro desviado de Paraguay!

Disparo de Diego Gómez y el remate se va afuera.

10´ ¡Paraguay se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Omar Alderete fue bloqueado por Merih Demiral.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Turquía y Paraguay por el Mundial 2026 será arbitrado por Iván Bárton.

3´ Tarjeta amarilla para Paraguay

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Galarza Fonda.

Formación confirmada de Turquía

Titulares

  • (23) Ugurcan Cakir
  • (14) Abdulkerim Bardakci
  • (3) Merih Demiral
  • (20) Ferdi Kadioglu
  • (18) Mert Müldür
  • (19) Yunus Akgün
  • (10) Hakan Çalhanoglu
  • (8) Arda Güler
  • (11) Kenan Yildiz
  • (16) Ismail Yüksek
  • (7) Kerem Aktürkoglu

Suplentes

  • (12) Altay Bayindir
  • (1) Mert Günok
  • (25) Samet Akaydin
  • (2) Zeki Celik
  • (13) Eren Elmali
  • (15) Ozan Kabak
  • (4) Çaglar Söyüncü
  • (22) Kaan Ayhan
  • (6) Orkun Kökçü
  • (5) Salih Ozcan
  • (24) Oguz Aydin
  • (9) Deniz Gül
  • (17) Irfan Kahveci
  • (26) Can Uzun
  • (21) Baris Yilmaz

Entrenador: Vincenzo Montella

Formación confirmada de Paraguay

Titulares

  • (12) Orlando Gill
  • (3) Omar Alderete
  • (6) Júnior Alonso
  • (4) Juan José Cáceres
  • (15) Gustavo Gómez
  • (10) Miguel Ángel Almirón
  • (14) Andrés Cubas
  • (19) Julio Enciso
  • (23) Matías Galarza Fonda
  • (8) Diego Gómez
  • (25) Isidro Pitta

Suplentes

  • (1) Roberto Fernández
  • (22) Gastón Olveira
  • (5) Fabián Balbuena
  • (13) José Canale
  • (26) Alexandro Maidana
  • (2) Gustavo Velázquez
  • (16) Damián Bobadilla
  • (24) Gustavo Caballero
  • (11) Maurício Magalhães
  • (20) Braian Ojeda
  • (7) Ramón Sosa
  • (18) Alex Arce
  • (21) Gabriel Ávalos
  • (17) Alejandro Romero Gamarra
  • (9) Antonio Sanabria

Entrenador: Gustavo Alfaro

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

1´ Gooool de Paraguay

Matías Galarza Fonda marca para Paraguay.

¿Quién transmite el partido de Turquía y Paraguay?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el San Francisco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Turquía recibe a Paraguay en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 00:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección TurquíaSelección ParaguayMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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