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Tras el fracaso en el Mundial 2026, Marcelo Bielsa se despidió de la Selección de Uruguay: “Hemos decepcionado a los aficionados”

El Loco brindó una conferencia de prensa al regresar a Montevideo para responder las preguntas luego de eliminación de la Celeste en fase de grupos. “Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar”, aseguró.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa.
Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Foto: @leuropefootball
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Marcelo Bielsa anunció su despedida de la Selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la prematura eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, una caída que calificó de “imprevista” y que genera una “frustración muy grande”.

El Loco aseguró que siente que ha “decepcionado a los aficionados” y que es una caída que nadie puede soportar.

El ex técnico de la Selección argentina admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la “calidad de los jugadores disponibles” no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron “lo máximo”.

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en su despedida de la Selección de Uruguay. Video: X

Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas previas al duelo decisivo contra España, Bielsa negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión del plantel.

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Se jugó de acuerdo con mis ideas, que fueron siempre las mismas”, sentenció, indicando que de haber cambiado, hablaría mal de los propios futbolistas.

No obstante, confirmó la existencia de reuniones con los referentes del equipo antes del inicio del torneo, en las que los jugadores le solicitaron modificar ciertas dinámicas de trabajo.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. Foto: REUTERS

Según detalló, accedió a unificar los entrenamientos en un solo grupo y a espaciar las charlas técnicas.

El entrenador explicó que dichas charlas, que no superaban los diez minutos, abordaban análisis de rivales, arbitrajes, corrección de errores y motivacionales.

Bielsa aseguró que aceptó las sugerencias al considerar que “el destinatario del mensaje tiene derecho a decir qué prefiere”. Además, restó importancia a las filtraciones de estas reuniones, asegurando que los jugadores “no hicieron nada” que le impidiera conducirlos.

Mundial 2026, España vs. Uruguay.
Mundial 2026, España vs. Uruguay. Foto: REUTERS

Por último, hizo referencia al cambio de Fernando Muslera en el entretiempo del partido ante España y explicó que el arquero le comunicó que estaba “tan golpeado” emocionalmente que prefería dejar de jugar para no comprometer las posibilidades intactas del grupo, una actitud que calificó de “inusual e impropia” en el mundo del fútbol.

Marcelo BielsaMundial 2026Selección Uruguay
Matias Greisert
Matias Greisert

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