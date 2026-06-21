El increíble récord que rompen Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 y sorprende a todos

Uruguay vs Cabo Verde. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está dejando historias increíbles y marcas que parecían difíciles de romper. Entre las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, se encuentra el llamativo récord que Uruguay y Cabo Verde romperán en su duelo por el Grupo H: será el cruce mundialista con menor población en la historia.

Es que entre ambos países suman una cifra que supera por poco los cuatro millones de habitantes, por lo que desde este domingo, ambas selecciones pasarán a ostentar este curioso récord.

De cuánto es la población de Uruguay

Según el censo celebrado en 2023, Uruguay cuenta con una población conformada por 3.499.451 de habitantes, número que queda muy lejano al comprarlo con otros países participantes en el Mundial como Argentina (46.044.703), España (49.687.120) o Alemania (83.644.258).

En la actual Copa del Mundo, la selección dirigida por Marcelo Bielsa empató 1 a 1 con Arabia Saudita, gracias al gol de Maxi Araújo a los 80′. El combinado uruguayo busca mejorar la imagen que dejó en Qatar 2022, cuando quedó eliminado en fase de grupos.

Hinchas de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

De cuánto es la población de Cabo Verde

Por su parte, Cabo Verde tiene una población estimada de aproximadamente 529.000 habitantes de los cuales unos 120 mil residen en Praia, la capital.

El país africano, que disputa su primer Mundial, es una de las grandes revelaciones en lo que va del torneo, luego de logar logró un histórico empate 0 a 0 frente a España, una de las máximas favoritas al título.

Más allá de lo que suceda dentro de la cancha, el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, países que combinados suman poco más de 4.028.000 habitantes, simboliza el crecimiento global del futbol, demostrando que selecciones de cualquier tamaño pueden competir en el escenario más importante del planeta.

Hinchas de Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Qué países tenían el récord a partido con menor población

El récord anterior lo tenía el Islandia-Croacia del Mundial de Rusia 2018. En este caso, el país insular poseía unos 350.000 habitantes, mientras que la nación de Europa Central tenía unos cuatro millones, por lo que en total serían 4.3 millones.

Más atrás en el tiempo volvía a aparecer Uruguay, que enfrentó a Perú en la primera Copa del Mundo de la historia, en 1930. En aquel entonces la población peruana era de 2.5 millones, mientras que los uruguayos eran 1.8 millones, por lo que la sumatoria era de un total de 4.6 millones de personas entre ambos países.

De esta manera, y contando el duelo en el Mundial 2026, el ranking de partidos con menos cantidad de habitantes quedaría conformado de la siguiente manera: