La lapidaria frase de Marcelo Bielsa contra los futbolistas de Uruguay tras la eliminación en el Mundial: “Me dejaron solo”

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. Foto: REUTERS

La Selección de Uruguay no pudo pasar la primera ronda del Mundial 2026 y quedó afuera tras perder 1-0 frente a España por la tercera fecha del Grupo H, donde además empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, golpes letales que desataron la furia del entrenador Marcelo Bielsa, que habría apuntado contra sus jugadores.

Según trascendió en las últimas horas Bielsa tuvo una reunión con el plantel tras la eliminación de la Copa del Mundo en la que se dirigió a los referentes diciéndoles: “Me dejaron solo”.

La información, dada a conocer por Sebastián Giovanelli en ESPN Mundial este domingo, tiene como base testimonios de personas que habrían estado presentes en la reunión.

De acuerdo a lo informado, el entrenador tuvo una reunión no muy extensa con los futbolistas antes de irse de Playa del Carmen, que Uruguay utilizó como sede en la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay. Foto: REUTERS

Según el periodista, “Bielsa juntó al plantel, hubo una charla de balance, no muy extensa, pero tiró una frase fuerte. Les dijo a los jugadores apuntando, sobre todo, a los referentes, que él se estaba yendo del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo”. Además, contó que si bien los jugadores escucharon al entrenador, no hubo respuesta.

La furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay

Después de la derrota con España, el entrenador argentino evidenció su tremendo enojo con un grito furioso que quedó registrado por el micrófono de la transmisión oficial que se volvió viral.

“¡Dale de una vez!“, le reaccionó con pocas pulgas el rosarino al personal técnico que se encontraba detrás de escena, para después encarar las preguntas de la cronista con un llamativo laconismo y una fuerte autocrítica sobre el flojo desempeño de la Celeste en la competencia.

“No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, resumió de entrada acerca del balance del equipo en la Copa del Mundo, dejando en claro que la responsabilidad principal corría por su cuenta.

La temperatura subió cuando le preguntaron por la salida de Federico Valverde en la segunda mitad, una variante que levantó polvareda entre los hinchas. “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”, replicó el Loco sin vueltas sobre el ingreso de Federico Viñas, mientras que al ser consultado de manera tajante sobre qué habló con el arquero Fernando Muslera por su reemplazo en el entretiempo tras el blooper en el gol español, disparó un seco: “Nada”.

La furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay. Video: NA

El clima de tensión continuó en la zona mixta, donde el DT intentó explayarse un poco más ante el asedio de los medios presentes antes de rumbear hacia la conferencia de prensa obligatoria. “Tuvimos potencial, a mi me tocó gestionarlo pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”, indicó el técnico. “Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera, con el cambio de Valverde busqué jugar con 2 nueves con el objetivo de tener más llegadas”, ahondó para bajarle el tono a las especulaciones.

Ya sentado en la sala de prensa del estadio, Bielsa se plantó ante los periodistas, analizó los números fríos de la eliminación y se mostró bastante fastidiado con las comparaciones sobre los procesos anteriores.

“Vincular lo que pasó hace dos años con lo que sucede ahora es muy difícil de articular. Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión. Me tocó administrar y disponer de un grupo de jugadores calificados y no logré, más allá del trabajo, esfuerzo y dedicación, que el grupo se convierta en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió”, apuntó.

“Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reitero que de siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”, lanzó con ironía el entrenador, volviendo a ratificar que “Muslera decidió salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas para darle una potencia al ataque respondiendo a la característica que jugador que ingresa y del jugador que sale”.