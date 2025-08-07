Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 7 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Córdoba, tendremos clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas comenzarán en un mínimo de 7.3°C, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día. Además, los vientos soplarán a una velocidad moderada de 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche se espera que las temperaturas asciendan, llegando a un máximo de 21.9°C. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, la probabilidad de precipitaciones será baja, con un porcentaje del 0%. La humedad relativa estará en torno al 54%, ofreciendo un ambiente bastante seco. El viento continuará predominando del noreste, manteniendo una velocidad similar a la de la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 7 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas de este jueves, el amanecer está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:21, permitiendo disfrutar de varias horas de luz natural durante el día.