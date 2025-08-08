Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, la clima se presentará con condiciones de parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante las horas de la mañana, el termómetro registrará temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, y la humedad máxima alcanzará el 85%, proporcionando una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, los cielos continuarán parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a los 18.5°C, lo que favorecerá una tarde agradable. Sin embargo, los vientos seguirán siendo un factor a tener en cuenta, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Durante la noche, el clima se mantendrá estable, propiciando un descenso gradual de la temperatura. No hay previsión de lluvias, lo que garantiza un día relativamente tranquilo en términos meteorológicos.